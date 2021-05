- Burza potrafi dokonać dużych zniszczeń w krótkim czasie, a trzeba je odbudowywać latami. Tak zadziałała pandemia, a Polski Ład ma te zniszczenia naprawić - powiedział w czasie poniedziałkowej konferencji Mateusz Morawiecki. Szef rządu rusza w trasę po Polsce. Podczas objazdu ma promować zaprezentowany w sobotę nowy program społeczno-gospodarczy. Odwiedzi województwa lubelskie, podkarpackie oraz małopolskie.

Mateusz Morawiecki

- Polski Ład to propozycja umowy społecznej, z którą chcemy zapoznać wszystkich Polaków. Chcemy też usłyszeć, co Polacy myślą o Polskim Ładzie - dodał premier.

- Kwestie związane ze zdrowiem, podniesienie efektywności przez pryzmat pacjenta, obniżenie podatków dla 18 mln podatników, emerytura bez podatku do 2,5 tys zł, plan mieszkaniowy i inwestycyjny, który jest rozpisany na wiele obszarów - to jest "Polski Ład" w Pigułce - mówił Morawiecki.

Po konferencji Mateusz Morawiecki udał się do Szpitala Powiatowego w Rykach.



Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Odwiedzi m.in. Rzeszów

W czasie objazdu odwiedzi jedną z firm w miejscowości Stężyca, a także miejsce budowy szlaku Via Carpatia. Z programu wynika, że premier w Stalowej Woli spotka się inwestorami z Korei. Będzie też promował program mieszkaniowy w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Z kolei w Rzeszowie planowane jest spotkanie szefa rządu z seniorami, a także z kandydatką PiS na prezydenta tego miasta Ewą Leniart.

Premier Morawiecki we wtorek w Rzeszowie ma spotkać się z przedstawicielami biznesu, odwiedzić Zamek Lubomirskich, a w Jasionce wziąć udział w wydarzeniu "Dolina Wodorowa".

Szef rządu w czasie objazdu weźmie też udział w konferencji dotyczącej przebudowy boisk, odwiedzi centrum aktywizacji i opieki seniorów, a także spotka się z samorządowcami.

We wtorek w planach jest też wizyta w firmie MAN Trucks, a także na Campusie Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.