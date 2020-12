- Nie mam wrażenia, że policja nadużywała uprawnień. Mamy trudny czas, czas pandemii, czas określonych rygorów społecznych. Żadne działania policji, które mają miejsce w ostatnich tygodniach, w związku ze zorganizowanymi zgromadzeniami publicznymi, nie są skierowane przeciwko poglądom głoszonym przez uczestników - mówił w "Graffiti" na antenie Polsat News szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Zdjęcie Mariusz Kamiński / Jakub Kamiński /East News

Szef MSWiA prosił wszystkich obywateli "o zrozumienie". - Wszystkie działania policji związane są z bezpieczeństwem Polaków, bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków. Nie ma najmniejszej obawy co do naruszania konstytucyjnych praw naszych obywateli do swobody wypowiadania i gromadzenia się - zapewniał minister na antenie Polsat News.

Marcin Fijołek dopytywał o przeprosiny policji dotyczące między innymi interwencji wobec dziennikarzy na Marszu Niepodległości i wtargnięcia na teren Politechniki Warszawskiej. Pytał, czy minister podpisałby się pod tymi przeprosinami.

- Dochodzi do pojedynczych incydentów, które wymagają szczególnej oceny. W żadnym wypadku, jako minister spraw wewnętrznych nie dopuszczę do sytuacji linczu medialnego wobec polskiej policji i funkcjonariuszy. Jeśli dochodzi do incydentów, pojedynczych, gdzie ktoś zachował się nieprofesjonalnie, to oczywiście, że należy wyrazić ubolewanie z tego tytułu. Natomiast musimy stosować pewną zasadę proporcjonalności i adekwatności ocen. Nie można popadać tutaj w skrajne zacietrzewienie i histerię polityczną - mówił szef MSWiA.