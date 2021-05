- Plany są skoordynowane, w myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

Prezydent USA Joe Biden oficjalnie ogłosił w połowie kwietnia, że wojska USA opuszczą Afganistan do 11 września, tj. przed 20. rocznicą ataków na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon.

W Afganistanie przebywa ok. 7000 żołnierzy spoza USA, głównie z krajów NATO, ale także z Australii, Nowej Zelandii i Gruzji. Siły amerykańskie liczą 2500 żołnierzy.

Pytany o to, czy polscy żołnierze również wycofają się z Afganistanu do 11 września, szef MON odparł: - Tak, plany są skoordynowane, w myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy.

Decyzję o zakończeniu misji Resolute Support i wycofaniu sojuszniczych wojsk ogłosiła Rada Północnoatlantycka - organ decyzyjny NATO złożony z ministrów spraw zagranicznych i obrony państw członkowskich.

Polskie wojsko brało udział w misjach w Afganistanie od 2001 r., początkowo w ramach prowadzonej przez USA operacji Enduring Freedom, później w składzie sojuszniczych sił ISAF - w czasie tej misji Polacy odpowiadali za prowincję Ghazni - a od 2015 r., po zakończeniu misji ISAF, wystawiała kontyngent w doradczo-szkoleniowej misji Resolute Support.

Kontynuacja procesów

Błaszczak pytany był także o relacje ze Stanami Zjednoczonymi po przejęciu prezydentury przez Joe Bidena.

- Prezydent Stanów Zjednoczonych kontaktował się z panem prezydentem RP Andrzejem Dudą na zasadzie listowej, były przekazywane te informacje w jedną i w drugą stronę, więc konsultacje są - odpowiedział szef MON.

Według niego to kontynuacja wzajemnych relacji. - Mogę powiedzieć za swoją dziedzinę, a więc jeżeli chodzi o obronność, że mamy kontynuację procesów, które zostały rozpoczęte można powiedzieć wprost za czasów prezydenta Baracka Obamy. Joe Biden był wówczas wiceprezydentem, dzisiaj jest prezydentem Stanów Zjednoczonych - powiedział Błaszczak.

