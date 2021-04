18. Dywizja Zmechanizowana jest ważna z punktu widzenia odstraszania na wschodzie Polski i na wschodniej flance NATO – powiedział w Siedlcach minister obrony Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że dywizja jest formowana wedle wzorców, które są sprawdzone w armii Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Siedlcach /Przemysław Piątkowski /PAP

Szef MON wręczył w czwartek w Siedlcach nominacje dowódcom dwóch nowych jednostek, które wejdą w skład 18. Dywizji: 18. Pułku Artylerii w Nowej Dębie i 18. Pułku Przeciwlotniczego w Sitańcu koło Zamościa.

- Jest niezwykle istotne, żeby te dwie jednostki w szybkim tempie uzyskały gotowość bojową, bo one stanowią bardzo ważne elementy 18. Dywizji Zmechanizowanej, a 18. Dywizja Zmechanizowana jest ważna ze względu na odstraszanie - powiedział Błaszczak.

- Wiemy, co dzieje się za naszą wschodnia granicą, wiemy, co ostatnio dzieje się na granicy ukraińsko-rosyjskiej, wschodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej musi być bezpieczna i dzięki 18. Dywizji Zmechanizowanej jest bezpieczna - podkreślił szef MON.

Zwrócił uwagę, że dwa nowe pułki są formowane od podstaw; przypomniał, że wraz z tworzeniem jednostek 18DZ wojsko wraca do Białej Podlaskiej, gdzie na dawnym lotnisku znajdzie się ośrodek szkolenia wojsk lądowych. - Osiemnasta Dywizja Zmechanizowana rozrasta się, stanowiąc o bezpieczeństwie wschodu Polski, również o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO - przekonywał.

"Wedle wzorców, które są sprawdzone w armii Stanów Zjednoczonych"

Błaszczak bodkreślił, że 18DZ "jest formowana wedle wzorców Sojuszu Północnoatlantyckiego, wedle wzorców, które są sprawdzone w armii Stanów Zjednoczonych", a jej żołnierze znają NATO-wskie procedury.

Szef MON powtórzył zarzut, że rząd PO-PSL rozwiązując 1. Dywizję Zmechanizowaną "osłabił, rozbroił wschodnią Polskę"; dodał, że formowanie 18DZ ma służyć jej wzmocnieniu.

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka została powołana we wrześniu 2018, została zaliczona do priorytetów rozwoju sił zbrojnych RP oraz przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026. W skład 18DZ włączono dwie istniejące brygady: 1. Warszawską Brygadę Pancerną i 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich.

W tracie formowania są nowe jednostki, w tym 19. Brygada Zmechanizowana i 18. Pułk Logistyczny. W bieżącym roku będą formowane 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu koło Zamościa, 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie i 18. Batalion Rozpoznawczy w Przasnyszu. Ponadto w jednostkach, które już istnieją, powstają dodatkowe bataliony.

W czerwcu ubiegłego roku dywizja osiągnęła wstępną gotowość operacyjną. Osiągnięcie pełnej gotowości jest planowane na drugi kwartał bieżącego roku, kiedy dywizja zostanie poddana ostatniemu etapowi certyfikacji. Dowodzona przez gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego dywizja dziedziczy tradycje 18. Dywizji Piechoty; dowództwo 18DZ mieści się w Siedlcach.