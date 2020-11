- Gotowych do pomocy w szpitalach jest 20 tys. żołnierzy, a pomaga już ponad 6 tys. - mówił w "Graffiti" szef MON Mariusz Błaszczak. Jak dodał, 102 lata temu żołnierze formowanego wówczas Wojska Polskiego odzyskali niepodległość, a dziś ich uwagi skoncentrowana jest na walce z epidemią.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak w programie "Graffiti" /Polsat News

Szef MON skomentował informacje o szpitalach, które odmawiają pomocy wojska.

Reklama

- To są szpitale, które są zarządzane przez samorządy lokalne zdominowane przez opozycję - mówi Błaszczak w "Graffiti". - To smutne. Jest 20 takich szpitali. Ja to odbieram jako działania wymierzone w rząd - dodał. Jak powiedział, jeden z takich szpitali znajduje się w Sopocie.

Szef MON podkreślił, że chodzi o to, aby uwolnić służbę zdrowia od obowiązków administracyjnych, które mają wypełniać żołnierze.

- 102 lata temu żołnierze formowanego wówczas Wojska Polskiego odzyskali niepodległość, dziś uwagi skoncentrowana jest uwaga żołnierzy WP na walce z epidemią - powiedział Błaszczak.

Jak poinformował szef MON, w gotowości do pomocy w szpitalach jest 20 tys. żołnierzy. - Na miejscu, w szpitalach jest ponad 6 tys. Są również inne formy wsparcia wojska, np. kontrola osób przebywających na kwarantannie dokonywana razem z policją czy wspieranie osób starszych - dodał.