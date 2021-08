Marian Banaś składa wniosek o odwołanie wiceprezesa NIK Tadeusza Dziuby

Wideo pluscdn

Chodzi o zachowanie Dziuby podczas posiedzenie Kolegium NIK 21 lipca, gdy rozpatrywano sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Wkrótce więcej informacji na ten temat.

- W trakcie posiedzenia doszło do bezprecedensowej sytuacji, która unaocznia, że wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba swoim postępowaniem zmierza do paraliżu prac nie tylko Kolegium, ale całej Izby - powiedział na konferencji prasowej Tomasz Sobecki.



Zdaniem urzędników Dziuba przede wszystkim chciał wyłączyć z posiedzenia wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Gdy tak się nie stało, wiceprezes pozostał na posiedzeniu Kolegium NIK, ale nie brał udziału w głosowaniach. Zdaniem urzędników przepisy nie dopuszczają takiego zachowania, stąd też wniosek o odwołanie Dziuby. Stosowne pismo prezes NIK Marian Banaś złożył we wtorek na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, NIK złożył w prokuraturze rejonowej Warszawa-Ochota.



Mechanizmy korupcjogenne w Funduszu Sprawiedliwości

Jak przekazano podczas konferencji, Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się nieprawidłowości w gospodarce finansowej Funduszu Sprawiedliwości, w tym mechanizmów korupcjogennych.





Ciemne chmury nad Dziubą

To nie pierwszy zgrzyt między prezesem a wiceprezesem NIK. Jak informował tvn24.pl, nad Dziubą już w ubiegłym roku zebrały się ciemne chmury. Dziuba miał wpływać na kontrolerów, by zmienili wydźwięk ustaleń w sprawie minister Beaty Kempy, ówczesnej koordynatorki pomocy humanitarnej. Wówczas prokuratura nie wszczęła w tej sprawie śledztwa, a wniosek Mariana Banasia o odwołanie Dziuby został przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek odrzucony.



Fundusz Sprawiedliwości pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli miała szereg zastrzeżeń co do działania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, czyli działającego w ramach resortu Zbigniewa Ziobry Funduszu Sprawiedliwości. W lipcu, jak informowała "Rzeczpospolita", Ziobro w całości odrzucił ustalenia raportu NIK, uznając je za bezwartościowe, i wystosował stustronicową odpowiedź.

Tę z kolei odrzuciło Kolegium NIK.



Dwa dni później CBA zatrzymało syna Mariana Banasia. Prokuratura wysłała też wniosek o uchylenie immunitetu prezesa NIK.



Wojna między Ziobrą a Banasiem

Jak informowała pod koniec lipca "Rzeczpospolita", kolegium NIK odrzuciło 100 stron zastrzeżeń ministra sprawiedliwości do raportu z kontroli Funduszu Sprawiedliwości.

"Między Marianem Banasiem, prezesem NIK, a Zbigniewem Ziobrą, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, toczy się bezprecedensowa wojna. Spór jest o raport z kontroli Funduszu Sprawiedliwości, z którego finansuje się nie tylko pomoc ofiarom przemocy, ale i kontrowersyjne inwestycje, jak remont sali gimnastycznej" - informowała wówczas gazeta.

Jakub Banaś: FS to skarbonka Solidarnej Polski

Jakub Banaś w TVN24 komentował, że zatrzymanie go przez służby ma kontekst polityczny. "Wiem, z przekazów medialnych i ze swoich źródeł, że Fundusz Sprawiedliwości to, można powiedzieć, skarbonka dla Solidarnej Polski i przypuszczam, że NIK - nie Marian Banaś, a konkretnie kontrolerzy - wykonali dobrze swoją robotę" - powiedział.

Zbigniew Ziobro: To pieniądze na pomoc pokrzywdzonym

Zbigniew Ziobro podkreśla, że "zamysł powstania Funduszu był taki, by zło przekuwać w dobro", a zgromadzone tam środki mają służyć pomocy pokrzywdzonym.



- Fundusz Sprawiedliwości pomógł już stu kilkudziesięciu szpitalom i w ramach swoich środków przeznaczył kwotę ponad 50 mln zł na rozmaite urządzenia - mówił szef resortu sprawiedliwości pod koniec lipca w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku, gdzie odbyło się uroczyste oddanie do użytku specjalistycznego sprzętu medycznego zakupionego dzięki Funduszowi Sprawiedliwości.



Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości gromadzi środki zasądzone od sprawców przestępstw, a jego dotacje są wykorzystywane do wspierania pokrzywdzonych, którzy odnieśli obrażenia m.in. w wypadkach drogowych będących wynikiem przestępstwa. Fundusz Sprawiedliwości w latach 2019-2020 wyposażył w specjalistyczny sprzęt medyczny już ponad 140 szpitali w całej Polsce. Udało się zakupić m.in. respiratory, aparaty EKG, RTG, USG, systemy diagnostyki obrazowej. Przeznaczono na ten cel prawie 51 mln zł.