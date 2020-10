Były minister cyfryzacji Marek Zagórski od środy (7 października) jest sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. W wyniku rekonstrukcji rządu premier Morawiecki przejął obowiązki ministra cyfryzacji.

Zdjęcie Marek Zagórski /Beata Zawrzel /East News

Rzecznik rządu Piotr Müller zaznaczył, że przejęcie resortu cyfryzacji przez Morawieckiego to rozwiązanie przejściowe, szef rządu będzie sprawował tę funkcję do zmiany ustawy o działach administracji rządowych.



Rzecznik rządu poinformował też, że w tym tygodniu formalnie dojdzie do połączenia dotychczasowego Ministerstwa Cyfryzacji z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Reklama

Zgodnie z opublikowanym we wtorek rozporządzeniem premiera, minister cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, a jego obsługę zapewnia Kancelaria Premiera. Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zagórski pełnił funkcję ministra cyfryzacji od kwietnia 2018 r., kiedy zastąpił na tym stanowisku Annę Streżyńską.