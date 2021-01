Marek Suski o zhakowaniu jego Twittera: Złożyłem zawiadomienie. To działania poniżej pasa

We wtorek parlamentarzysta PiS poinformował o złożeniu do organów ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Marek Suski chce, by ustalono sprawcę włamania na jego profil społecznościowy. Jego zdaniem to był cios poniżej pasa.

Suski pytany był we wtorek w audycji "RZECZoPOLITYCE" na portalu rp.pl, czy był "molestowany" przez działaczkę Porozumienia, której rzekome wpisy ze zdjęciami pojawiły się na koncie twitterowym posła. Odparł, że wielokrotnie tłumaczył już, że jest to jakiś "fake news".

- Ktoś wdarł się na moje konto, na konto tej pani, zamieścił nieprawdziwe wpisy podszywając się i pode mnie, i pod tą panią - podkreślił poseł PiS.

Poinformował, że w poniedziałek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z żądaniem ścigania i ustalenia sprawcy.

Każdy może paść ofiarą przestępstwa

Pytany, czy zna osobiście kobietę, której zdjęcia opublikowano na jego profilu, Suski odparł, że dowiedział się o jej istnieniu po tym, jak ujawnił się na jego koncie "ten atak hakerski".

- Z takimi atakami mamy do czynienia bardzo często i pan, i państwo słuchacze możecie też paść ofiarami takiego przestępstwa. Nikomu tego nie życzę, bo to nie jest miłe. Zablokowany Twitter, zablokowany mail. Wczoraj nie mogłem pracować, bo informacje, które przez maila otrzymuję, nie były możliwe do odebrania - zaznaczył Suski.

Podkreślił, że można kogoś nie lubić, atakować, czy mieć inne poglądy, "ale tego typu działania są poniżej pasa".