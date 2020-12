- Piotr Wawrzyk to jest wybitna osobowość. To jest człowiek, który odznacza się też szczególną wrażliwością, jest fachowcem i w naszej ocenie byłby bardzo dobrym rzecznikiem praw obywatelskich - stwierdził poseł PiS Marek Suski.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział, że kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Dodał, że kandydatura ta zostanie zgłoszona w najbliższych dniach. - Mamy nadzieję, że uda się uzyskać większość w Senacie - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

Kandydaturę PiS na RPO skomentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Marek Suski. - Piotr Wawrzyk to jest wybitna osobowość. To jest człowiek, który odznacza się też szczególną wrażliwością, jest fachowcem. W naszej ocenie jest po prostu bardzo dobrym kandydatem, a jeżeli uda się, żeby został wybrany, to będzie bardzo dobrym rzecznikiem - podkreślił.

Termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczono na 29 grudnia

Odrzucona kandydatka

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

