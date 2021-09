Marek Sawicki: Gowin zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego, zdradzi też Kosiniaka-Kamysza

- Niby z rządu wyszedł, ale rząd nadal popiera, więc on się musi zastanowić, co on chce robić - w taki sposób poseł Marek Sawicki (PSL) mówił o Jarosławie Gowinie i jego ewentualnej współpracy z PSL.

Zdjęcie Marek Sawicki / Zbyszek Kaczmarek / Reporter