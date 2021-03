Marek Jakubiak: Rdzenny mieszkaniec Afryki zgodnie z nomenklaturą przyjętą w Polsce jest murzynem

- Warto przyjrzeć się książce "W pustyni i w puszczy" i zastanowić, czy nadaje się dla małych dzieci - mówił w Polsat News poseł Lewicy Maciej Gdula. O jego słowa zostali zapytani w programie "Punkt widzenia" na antenie Polsat News były poseł Marek Jakubiak oraz przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego Paweł Piskorski.

Słowa posła Lewicy wywołały dyskusję nie tylko na temat kanonu lektur szkolnych. Wrócił również temat określenia "murzyn".

- Murzyn kojarzy mi się z Afryką - rdzenny mieszkaniec Afryki. Zgodnie z nomenklaturą przyjętą w Polsce jest murzynem - mówił Marek Jakubiak w Polsat News.

- Nie ma się co tutaj wygłupiać, wstydzić... Jesteśmy Europejczykami - dodał. - Czy na kontynencie afrykańskim słowo "Europejczyk" będzie też zamienione? - pytał Jakubiak.

- My nie nazywamy murzynów "czarnymi" - tak jak to robią, czy robili, Amerykanie - stwierdził. - Natomiast, jeśli chodzi o prof. Gdulę i jego bardzo głębokie przemyślenia na temat "W pustyni i w puszczy" to nie wiem... Oni się uwzięli na Sienkiewicza? Czy jak? Coś przeszkadza chłop im w ogóle w historii Rzeczpospolitej? - mówił Jakubiak.

O kwestię lektury "W pustyni i w puszczy" oraz dyskusję w sprawie określenia "murzyn" zapytany został również przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego Paweł Piskorski. - Wydaje mi się, że jest to kwestia zmiany wrażliwości, a u niektórych osób nawet zmian nadwrażliwości - powiedział.



