Marek Biernacki zapowiedział w "Graffiti" w Polsat News, że do klubu Koalicji Polskiej dołączy senator Kazimierz Michał Ujazdowski (KO), tak jak wcześniej zrobił to wykluczony z PO Ireneusz Raś.

- Naszym celem jest budowa silnego centrum w Polsce - powiedział polityk.

- Będzie efekt śnieżnej kuli, będziemy się zwiększać, będziemy zwiększać swoją aktywność i poparcie społeczne - dodał Biernacki.

Ujazdowski i Raś w Koalicji Polskiej

- To nie jest tajemnicą, że do nas przystąpi Kazimierz Michał Ujazdowski, tak samo Ireneusz Raś zgłosił akces do naszego klubu wyrzucony z klubu Platformy Obywatelskiej - powiedział Biernacki.

- Nam nie chodzi o transfery. Nam chodzi o to, żeby budować pewne środowiska polityczne, które będą z nami współpracowały. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę - stwierdził.

- Celem Koalicji Polskiej, PSL-u i pozostałych partnerów jest budowa silnego centrum w Polsce. Uważam, że to silne centrum jest potrzebne - ocenił polityk. - O to chodzi Platformie i PiS-owi, żeby był podział, polaryzacja. Ta wojna, która istnieje jest na rękę i Platformie i PiS-owi - wyjaśnił.

- Nam zależy na tym, żeby polskie społeczeństwo miało wybór, na dziś tego wyboru nie ma - stwierdził.

Posłowie wykluczeni z Platformy

Na stronach internetowych Sejmu nazwisko Ireneusza Rasia, byłego posła Koalicji Obywatelskiej i byłego polityka Platformy Obywatelskiej, który został wykluczony z tego ugrupowania, pojawiło się obok nazwy klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej-PSL.

Klub Koalicji Polskiej liczy teraz 24 posłów.

Zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej 14 maja wykluczył z ugrupowania dwóch posłów: Ireneusz Raś i Paweł Zalewski zostali usunięci za "działanie na szkodę" Platformy, które - jak powiedział rzecznik PO Jan Grabiec - miało polegać na "wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych".

Obaj posłowie odwołali się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego PO, który ma się zebrać w ich sprawach 28 czerwca. Wnioski ma rozpatrzyć pięcioosobowy skład pod przewodnictwem byłego wiceprezydenta Warszawy Jarosław Jóźwiak.

Paweł Zalewski - jak dotąd - cały czas nie ma swojego klubu.