Kandydujący w wyborach na prezydenta Rzeszowa wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł rozdawał w sobotę na rzeszowskich bulwarach sadzonki drzew. Politycy opozycji nie kryją oburzenia z powodu akcji. "Panie ministrze Niedzielski, panie premierze, nakładacie obostrzenia na Polaków, a co z waszymi kolegami?"– dopytywał poseł PO Marcin Kierwiński. Do sprawy odniósł się minister zdrowia.

Zdjęcie Wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski, kandydat na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł podczas rozdawania sadzonek drzew na rzeszowskich bulwarach /Darek Delmanowicz /PAP

Zanim wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (Solidarna Polska) zaczął rozdawać sadzonki, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zaprasza mieszkańców Rzeszowa na bulwary. Na filmie Warchoł nie miał maseczki, choć przebywał na ulicy.

Podkreślał, że akcja odbywa się z okazji zbliżającej się wiosny oraz Międzynarodowego Dnia Lasów. W czasie jej trwania do Marcina Warchoła dołączyła jego rodzina - żona i troje dzieci. Polityk, pozując do zdjęć z rodziną, podkreślał, jak ważna jest dla niego zieleń i przestrzeń, gdzie rodziny mogą odpoczywać. Zaznaczył, że akcja rozdawania sadzonek prowadzona jest w ramach kampanii społecznej, bo nie jest zarejestrowany jeszcze jego komitet wyborczy.

Na rzeszowskich bulwarach byli też leśnicy z leżajskiego nadleśnictwa, z którymi mieszkańcy mogli porozmawiać o drzewach.

Grabiec: Oni są gorsi niż pandemia

Politycy opozycji, komentując akcję rozdawania sadzonek, nie kryją oburzenia. Zwracają uwagę, że jest ona niestosowana, w sytuacji kiedy rośnie liczba zakażeń koronawirusem, a w kraju wprowadzany jest lockdown.

"Panie ministrze Niedzielski, panie premierze Morawiecki, czy to nie jeden z ministrów Waszego rządu? Czy jego lockdown nie obowiązuje? Nakładacie obostrzenia na Polaków, a co z waszymi kolegami? Będzie jakaś reakcja" - dopytywał na Twitterze poseł PO Marcin Kierwiński.

"Wiceminister sprawiedliwości w dniu wprowadzenia obostrzeń epidemicznych w całym kraju zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na polityczne zgromadzenie. Oni są gorsi niż pandemia" - komentował z kolei rzecznik PO Jan Grabiec.



W podobnym tonie wypowiadała się także Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. "Panie wiceministrze mamy szczyt pandemii. Zachęcamy ludzi do zostania w domu, a nie na wiece wyborcze! I gdzie maseczka???? Za Pana odpowiada też Premier Morawiecki, którego jest Pan członkiem rządu. Ogarnijcie się!" - stwierdziła na Twitterze posłanka.

Niedzielski: Pandemia nie ma barw politycznych

Podczas konferencji po rządowym zespole zarządzania kryzysowego jej uczestnicy zostali poproszeni o komentarz w tej sprawie. Szef resortu zdrowia przyznał, że nie widział tej sytuacji. - Pandemia nie ma barw politycznych i nie ma zgody na to, żeby osoby, które nie przestrzegają standardów, regulacji i zaleceń były inaczej traktowane niż poprzez negację - odpowiedział.

- Jeżeli pan się pyta mnie o stosunek do tego, to niezależnie od tego, kto dokonuje naruszenia, to nie ma to mojej akceptacji - podkreślił Adam Niedzielski.

Wybory w Rzeszowie 9 maja

Tadeusz Ferenc zrezygnował z urzędu prezydenta Rzeszowa 10 lutego. Zgodnie z opublikowanym już rozporządzeniem premiera wybory odbędą się 9 maja.

Wśród osób, które zgłosiły chęć kandydowania, znaleźli się również m.in.: poseł Konfederacji Grzegorz Braun, b. poseł Kukiz'15 Maciej Masłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek, którego popierają m.in. PO, Lewica i PSL, i wojewoda podkarpacki, popierana przez PiS Ewa Leniart.