- Jarosław Gowin jest szefem partii koalicyjnej, politykiem formatu europejskiego, którą udowodnił swoją wizytą w Brukseli. Miała ona charakter gospodarczy - zapewnił w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News wiceminister obrony narodowej, wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa.

Marcin Ociepa poinformował w Polsat News , że wicepremier odbył spotkania z sześcioma komisarzami w tym trzema wiceprzewodniczącymi KE. - Bronił tam spraw polskich przedsiębiorców, zabiegał tam o interes gospodarczy Polski. Taki był cel jego wizyty - mówił Ociepa.

- Nie ma innego planu na negocjacje budżetowe, negocjacje dotyczące rozporządzenia Rady Unii Europejskiej jak plan Mateusza Morawieckiego i rządu - dodał.

"Kompromis bardzo pożądany"

Prowadząca program Dorota Gawryluk przypomniała słowa ministra rozwoju, pracy i technologii, który przekonywał, że jest możliwy kompromis w sprawie unijnego budżetu.

- Pan premier Gowin powiedział coś, co jest oczywiste, że nie tylko kompromis jest możliwy, ale jest bardzo pożądany. Dążymy do kompromisu jako Polska i o ten kompromis zabiega premier Mateusz Morawiecki. Natomiast premier Jarosław Gowin zwraca uwagę, że nam w rozporządzeniu przeszkadza arbitralność kryteriów dotyczących praworządności. Kiedy mielibyśmy mówić o zabezpieczeniu interesów gospodarczych Unii, o których mowa w rozporządzeniu, to Polska nie ma z tym problemu - zapewnił wiceminister obrony.

- Pomysł Zjednoczonej Prawicy (na negocjacje budżetowe - red.) polega na tym, żeby wyjść z pułapki fałszywego dylematu, w którą niektórzy politycy próbują nas wprowadzić. Albo środki europejskie powiązane z subiektywnie i arbitralnie pojmowaną praworządnością, albo ich brak. My dzisiaj chcemy dążyć do tego i jednoznacznie wspieramy w tym premiera Mateusza Morawieckiego, żeby wynegocjował dobry kompromis, który da Polsce zarówno środki europejskie, jak i uchroni przed tą złą, niepotrzebną procedurą, która obchodzi traktaty - dodawał Ociepa.

Wiceminister zapewniał, że nie pozwolą na wkomponowanie obozu Zjednoczonej Prawicy w eurosceptyczną narrację. - Jest sprzeczna z duchem Zjednoczonej Prawicy. Zjednoczona Prawica i Porozumienie Jarosława Gowina od samego początku były partiami proeuropejskimi - mówił.

W dalszej części rozmowy wiceprezes Porozumienia dodawał, że Jarosław Gowin "bardzo mocno wzmocnił pozycję negocjacyjną premiera Morawieckiego i poszerzył jego zdolność do manewrów negocjacyjnych". - Dziś nie ma potrzeby, by żaden z ministrów wchodził w meandry i niuanse tego naszego stanowiska negocjacyjnego, bo te jednoznacznie prezentuje premier Mateusz Morawiecki - podsumował.