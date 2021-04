Jak mówił w programie "Graffiti" w Polsat News wiceszef MON Marcin Ociepa, prof. Wojciech Maksymowicz to wybitny neurochirurg i naukowiec, który uratował tysiące ludzkich istnień. Ociepa podkreślił, że rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie powinien budować nagonki.

Zdjęcie Marcin Ociepa w "Graffiti" /Polsat News

- Jestem spokojny o wyjaśnienie tej sprawy - mówił Marcin Ociepa. - Wszystkie kwestie, także etyczne, związane z pracą prof. Maksymowicza, nie budzą wątpliwości. To, że pojawia się tego typu zawiadomienie to należy wyjaśnić, że każdy z nas możemy napisać na kogokolwiek i napisać w nim cokolwiek. Nie mamy żadnego postępowania prokuratorskiego w tej sprawie, nie mówiąc o zarzutach i o postępowaniu sądowym. To wylewanie pomyj na wybitnego polskiego naukowca i polityka - podkreślił wiceszef MON w Polsat News .

- Haniebne jest wydawanie wyroków, bo od tego jest sąd - dodał.



"Jestem zbulwersowany wypowiedzią rzecznika"

- Jestem zbulwersowany wypowiedzią rzecznika resortu zdrowia o prof. Maksymowiczu, który nie tylko rozdmuchał sprawę, ale wręcz posunął się niemal do wydania wyroku, oceniając prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa - powiedział Ociepa. W ten sposób odniósł się do doniesień, z których wynika, że polityk i naukowiec miał nadzorować eksperymenty na płodach.

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń "Wydarzeń", zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prof. Wojciecha Maksymowicza, lekarza i posła Porozumienia, złożył Mariusz Dzierżawski, lider antyaborcyjnej fundacji Pro Prawo do Życia.

- Profesor Maksymowicz poczuł się słusznie osobiście urażony - podkreślił Ociepa, mówiąc o jego reakcji na zarzuty.



Doniesienia o transferach

- Nie będę potwierdzał tych informacji. To pytanie do zainteresowanych. Jest w polskim parlamencie grono parlamentarzystów grono, które orientuje się na Jarosława Gowina - mówił Ociepa, pytany o doniesienia "Super Expressu", według których były poseł PiS Lech Kołakowski oraz była posłanka Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj mają zasilić szeregi Porozumienia.

- Są parlamentarzyści, którzy widzą w Jarosławie Gowinie polityka skutecznego i moralnego, chcą z nim współpracować. jedni przystępując do partii politycznej, inni współpracując programowo. Czy będzie dochodzić do transferów, to proszę pozostawić biegowi wydarzeń. My szeroko rozkładamy ręce na wszystkich pracowitych parlamentarzystów - zapewnił gość "Graffiti".

