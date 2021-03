- Służby powinny działać niezależnie od tego, jaka jest jego wola prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka - powiedział sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, odnosząc się do wniosku Obajtka do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przeprowadzenie kompleksowej kontroli swojego majątku.

Zdjęcie Marcin Kierwiński /Jacek Dominski/ /Reporter

Kierwiński w Programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślał, że sprawą oświadczeń majątkowych Obajtka służby powinny zajmować się od dawna. - Co to w ogóle jest za tryb, kiedy pan Obajtek łaskawie pozwala skontrolować swój majątek. Służby powinny działać niezależnie od tego, jaka jest wola pana Obajtka w tej sprawie. Zaskakuje mnie ta formuła - ocenił polityk.

Odniósł się w ten sposób do wtorkowych informacji pełnomocnika prezesa PKN Orlen, który wniósł do CBA o kompleksową kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka.

Pytany, czy uwierzy w wynik zapowiedzianej przez CBA kontroli, Kierwiński stwierdził, że nie można wierzyć w działania służb, które "nie zobaczyły tego, że pan Obajtek nie umieszcza swojego majątku w oświadczeniach". Zaznaczył, że służby powinny działać permanentnie, zwłaszcza przyglądając się tak strategicznym dla państwa spółkom jak PKN Orlen.

Odnosząc się do sugestii, że tłem ataków opozycji na szefa Orlenu jest chęć zablokowania fuzji Orlenu i Lotosu, wiceszef klubu KO zauważył, że "Obajtek sam kupował swoje nieruchomości, nikt z opozycji tego za niego nie zrobił". - Pan Obajtek sam wypełniał swoje oświadczenia majątkowe - dodał.

Wniosek Obajtka do CBA

Pismem złożonym we wtorek w CBA przez jego pełnomocnika Obajtek wniósł o przeprowadzenie kompleksowej kontroli swojego majątku, w tym m.in. także ponownej kontroli złożonych w ubiegłych latach oświadczeń majątkowych. Mec. Maciej Zaborowski zapewnił, że to własna inicjatywa Daniela Obajtka, która ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości co do jego osoby i jego majątku.

Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczyło we wtorek, że podejmie czynności w sprawie kontroli majątku i oświadczeń majątkowych szefa PKN Orlen Daniela Obajtka. CBA podało, że dwukrotnie w przeszłości badało jego oświadczenia majątkowe.

Zarzuty opozycji

W ostatnich tygodniach m.in. "Gazeta Wyborcza" informuje o majątku prezesa PKN Orlen i wątpliwościach dotyczących pochodzenia m.in. licznych nieruchomości należących do Obajtka. W związku z tymi doniesieniami politycy opozycji poinformowali o złożeniu zawiadomień i wniosków do m.in. prokuratury, NIK i CBA w sprawie nieprawidłowości dotyczących działalności i majątku byłego wójta Pcimia. Koalicja Obywatelska przekazała też, że powołuje w klubie zespół śledczy, który będzie zajmował się sprawą obecnego prezesa Orlenu.

Obajtek konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom. We wtorek rano w Polskim Radiu 24 mówił, że został sprawdzony z całego życia zawodowego przez CBA i prokuraturę, a jego dochody są udokumentowane. Zapewnił, że nie ukrywa majątku. Zapowiedział też wejście na drogę sądową w związku z ostatnimi publikacjami medialnymi na jego temat.

