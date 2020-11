- Pan Michał Wójcik ze swoją awanturniczą formacją Solidarna Polska i niestety całą Zjednoczoną Prawicą wbija nóż w plecy polskiemu interesowi narodowemu, wetując dobry dla Polski budżet europejski. Analfabeci polityczni, jak pan Wójcik, chcą nas z Europy wyprowadzić. To jest czysta droga Putina- mówił w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News senator Marcin Bosacki, szef senackiego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

- Nie może być tak, że my jesteśmy jakimś wasalem, który jest prowadzony na smyczy - mówił w "Gościu Wydarzeń" minister Michał Wójcik - Zjednoczona Prawica z całą pewnością nie zgodzi się na to, żeby suwerenność sprzedać za pieniądze, bo nie po to ktoś przelewał krew kiedyś, nasi przodkowie, żebyśmy dzisiaj za pieniądze mieli oddawać suwerenność Brukseli. Nie ma na to zgody - zadeklarował.

Dodał również, że uchwała Senatu dotycząca budżetu UE, to "jak wbicie noża w nasze plecy". - Nie może być tak, że toczą się twarde rozmowy na temat tego, jak Polska ma wyglądać przez następne kilkadziesiąt lat, czy oddamy swoją suwerenność czy nie, a z drugiej strony jest uchwała izby wyższej parlamentu - mówił.



"Analfabeci polityczni, jak pan Wójcik, chcą nas wyprowadzić z Europy"

Do jego słów odniósł się szef senackiego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Michał Bosacki.

- Pan Wójcik ze swoją awanturniczą formacją Solidarna Polska i niestety całą Zjednoczoną Prawicą wbili nóż w plecy polskiemu interesowi narodowemu, wetując dobry dla Polski budżet europejski i tak naprawdę czyniąc kolejny krok do wyprowadzenia Polski z Europy. Nie ma to nic wspólnego z suwerennością Polski, to powiązanie rządów prawa z budżetem europejskim - powiedział. - Nie będziemy oddawać miliardów dla Polski i rządów prawa w Polsce dlatego, że pan Ziobro z panem Kaczyńskim chcą nadal brać za twarz polskie sądy i chcą kontrolować polskie sądownictwo po to, aby afery partii rządzącej pozostawały bezkarne. Bo to o to chodzi w tym wecie.



Jak dodał, "to jest ogromna ściema, co w tej chwili pan Wójcik i jemu podobni próbują wmówić Polakom".

- Sam budżet jest 20 proc. mniejszy niż poprzedni, natomiast, na szczęście, Europa w obliczu pandemii i wielkiego kryzysu dodaje połowę więcej z funduszu odbudowy na walkę z kryzysem dla przedsiębiorstw, dla szpitali, dla szkolnictwa, dla uczelni wyższych. I tego budżetu w ogóle nie powąchamy, jeżeli ci analfabeci polityczni zawetują ten budżet - dodał.

- W tej sprawie nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o to, czy Polska będzie w Europie, czy jej strategiczne bezpieczeństwo, nie tylko dobrobyt, będzie zagwarantowane. Ono może być między Europą a Rosją zagwarantowane tylko wtedy, kiedy będziemy mocnym członkiem Unii Europejskiej. Tymczasem tacy analfabeci polityczni, jak pan Wójcik, chcą nas z Europy wyprowadzić. To jest czysta droga Putina - mówił Bosacki w Polsat News .