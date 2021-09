Małgorzata Manowska: Polska podzieliła się na dwie strony w obszarze wymiaru sprawiedliwości

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska powiedziała, że "chciałaby ponownie wezwać władze publiczne dysponujące inicjatywą legislacyjną do pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych". - Są one konieczne w celu likwidacji tego wielkiego konfliktu wokół sądownictwa - stwierdziła. Manowska odniosła się też do postanowienia, w którym troje sędziów SN uchyliło decyzję innego sędziego SN z powodu "nienależytej obsady" sądu.

Zdjęcie Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska / Tomasz Jastrzębowski / Reporter