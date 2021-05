Małgorzata Grzywa kandydatką na prezydenta Rzeszowa

Złożenie wniosku o rejestrację Małgorzaty Grzywy jako kandydatki na urząd prezydenta Rzeszowa zapowiedział w poniedziałek pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Polska 2050. Dodał, że na zebranie wymaganej liczby podpisów mają czas do 19 maja.

Zdjęcie Małgorzata Grzywa / Darek Delmanowicz / PAP

Jej komitet wyborczy nie jest tożsamy z ruchem Szymona Hołowni. Podkreślono to także na poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbyła się na Rynku w Rzeszowie.

Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Polska 2050 Włodzimierz Zydorczak zapowiedział w czasie konferencji, że zgłoszenie w Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie kandydatury na prezydenta stolicy Podkarpacia Małgorzaty Grzywy nastąpi w poniedziałek o godz. 16.

Będzie to kolejne zgłoszenie Małgorzaty Grzywy jako kandydatki KW Polska 2050 na prezydenta Rzeszowa (Grzywa m.in. w latach 2010-2014 była wójtem gminy Oświęcim). W kwietniu br. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji jej kandydatury w wyborach na włodarza miasta z powodu braku wymaganej liczby podpisów.

Pełnomocnik wyborczy KW Polska 2050 dopytywany obecnie o zebraną liczbę podpisów odpowiedział, że są cały czas zbierane.

"(Wniosek) zostanie złożony. Nie musi być wszystkich podpisów, ponieważ na zebranie podpisów jest czas do 19 maja. Zgłoszenia można dokonać nie mając (wymaganej liczny) podpisów. Komisja informuje wtedy o terminie, do którego należy je uzupełnić. Tak więc nie będziemy mieli na dzisiaj wszystkich podpisów, bo one są zbierane, ale formalnie o godzinie 16 tego zgłoszenia dokonamy" - zapowiedział pełnomocnik wyborczy KW Polska 2050.

Zaapelował do rzeszowian o pomoc w zbieraniu podpisów. "Chcielibyśmy też zaapelować do państwa - tych wszystkich, którzy chcą rzeczywiście mieć wybór i szeroki wachlarz programów, żeby pomogli nam zebrać te podpisy" - zachęcał Zydorczak. "Zależy nam na tym, żeby tych podpisów było jak najwięcej, żeby przekonać zarówno Miejską Komisję Wyborczą, jak i mieszkańców, że nasza kandydatka może rzeczywiste poparcie" - zaznaczył Zydorczak.

Grzywa dodała, że podpisy będą zbierane jeszcze przez tydzień i podała adres strony internetowej, na której także można składać podpisy.

Przedstawiła też w skrócie założenia swojego programu wyborczego. Przekonywała, że jeśli zostanie prezydentem Rzeszowa to m.in. powoła Powszechny Samorząd Gospodarczy Podkarpacia jako partnera samorządu terytorialnego w procesie rozwoju miasta i regionu, ogłosi konkursy na wiceprezydentów, na stanowiska kierownicze w urzędzie oraz do zarządów i rad nadzorczych miejskich spółek komunalnych, opracuje obywatelski 30-letni strategiczny plan rozwoju miasta, powoła Akademię Kultury i Sztuki Politycznej, powoła Operę Rzeszowską, kultywującą tradycje Opery Lwowskiej.

Przedterminowe wybory w Rzeszowie muszą odbyć się w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, gdy przeszedł COVID-19. Wybory mają się odbyć 13 czerwca.

W wyborach startują: popierana przez Prawo i Sprawiedliwość i rzeszowski region NSZZ "Solidarność" wojewoda podkarpacki Ewa Leniart; proponowany i konsekwentnie wspierany w trakcie kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz b. współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek, którego popierają m.in. PO, Lewica, PSL i Ruch Polska 2050, a także poseł Konfederacji Grzegorz Braun.