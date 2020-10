- Komitet ds. bezpieczeństwa, który powstanie, pomoże skoordynować prace czterech resortów, czyli MSWiA, sprawiedliwości, obrony narodowej i nadzoru nad służbami specjalnymi - podkreślił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Adam Chełstowski /Agencja FORUM

We wtorek 6 października w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Pierwotnie uroczystość miała się odbyć w poniedziałek, jednak tego dnia rano Przemysław Czarnek, który ma zostać ministrem edukacji i nauki poinformował, że ma dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2. Do rządu wejdzie m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński jako wicepremier.

Reklama

Schreiber pytany w TVP Info o pojawienie się Kaczyńskiego w rządzie zaznaczył, że będzie on miał konkretne zadania. - Komitet ds. bezpieczeństwa, który powstanie, to jest rozwiązanie - wydaje mi się - bardzo dobre. To pomoże skoordynować prace tych czterech resortów, czyli MSWiA, sprawiedliwości, obrony narodowej i nadzoru nad służbami specjalnymi, w tych sprawach wykraczających poza obszar jednego tylko z tych ministerstw, gdy chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne i o to wszystko co się z tym wiąże - podkreślił.

Szef KSRM wyraził też opinię, że wejście Kaczyńskiego do rządu "to jest także bardzo dobry znak i taka oczekiwana rzecz przez wielu wyborców Zjednoczonej Prawicy".