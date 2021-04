W Klenicy (Lubuskie) dwuletni chłopczyk wpadł do przydomowego zbiornika na nieczystości. Śmigłowiec LPR zabrał go nieprzytomnego do szpitala w Poznaniu - poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Jacek Dominski /REPORTER / Reporter

Reklama

- Na mamy obecnie informacji, jaki jest stan dziecka. Mimo reanimacji na miejscu zdarzenia nie odzyskało ono przytomności - powiedziała Stanisławska.

Reklama

Do wypadku doszło w piątek przed godz. 18. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że dziecko wpadło do odkrytego szamba - zbiornika na nieczystości na jednym z podwórek. Zostało z niego wyciągnięte przed przyjazdem służb.

Na miejsce przyjechała straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Nieprzytomne dziecko było reanimowane do czasu przylotu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał je do szpitala w Poznaniu.

Jak podały lokalne media, trwa walka o życie dziecka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Schreiber w "Gościu Wydarzeń": Część senatorów opozycji rozważa poparcie dla Wróblewskiego Polsat News