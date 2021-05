​PLL LOT zawiesza loty do Tel Awiwu z powodu eskalacji konfliktu w Izraelu i Strefie Gazy; wznowienie połączeń będzie uzależnione od rozwoju sytuacji w Izraelu - powiedział w czwartek rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

Zdjęcie LOT publikuje pierwsze dane dotyczące wakacyjnych połączeń / Beata Zawrzel / Reporter

Reklama

- LOT na razie zawiesił połączenia do Izraela, dzisiejszy rejs z Warszawy do Tel Awiwiu został odwołany. Wznowienie lotów będzie uzależnione od rozwoju sytuacji w Tel Awiwie. Każdorazowo będzie robiona analiza bezpieczeństwa i pod tym kątem będą podejmowane nasze decyzje. Zakładam, że przez najbliższe dni nie będziemy tam latać - powiedział Moczulski.

Reklama

Dodał, że zgodnie z rozkładem, do końca maja LOT miałby średnio wykonywać trzy połączenia tygodniowo na trasie Warszawa-Tel Awiw.



Z powodu eskalacji konfliktu w Izraelu i Strefie Gazy, swoje loty do Tel Awiwu odwołały linie lotnicze British Airways, Virgin Atlantic i Iberia; połączenia między USA a Tel Awiwem zawiesiły linie lotnicze United Airlines, Delta Air Lines i American Airlines.



Władze portu lotniczego im. Ben Guriona w Tel Awiwie wcześniej w czwartek zdecydowały o przekierowaniu do odwołania wszystkich lotów na lotnisko Ramon w pobliżu Eljatu na południu Izraela.

Od poniedziałku trwa ostrzał rakietowy Izraela ze Strefy Gazy rządzonej przez radykalną organizację islamistyczną Hamas. Siły izraelskie bombardują z kolei cele położone w tej zamieszkiwanej przez Palestyńczyków enklawie. W wyniku ostrzałów po stronie izraelskiej zginęło dotąd siedem osób, w Strefie Gazy - co najmniej 83.