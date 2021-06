"Lord Kruszwil" oskarżony o pobicie 66-latka. Mężczyzna nie żyje

Polska

Adwokat rodziny 66-letniego mężczyzny złożył do sądu w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko "patoyoutuberowi" występującemu pod pseudonimem "Lord Kruszwil" - wynika z informacji opublikowanej przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Youtuber miał uderzyć starszego mężczyznę pięścią w twarz. Według rodziny mogło się to przyczynić do śmierci 66-latka kilka miesięcy później.

