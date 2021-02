​Łódzkie: Kompletnie pijana ciężarna opiekowała się swoją dwuletnią córką

Mieszkanka Głowna (woj. łódzkie), w widocznej ciąży, mając blisko trzy promile alkoholu w organizmie opiekowała się swoją dwuletnią córką. Pracownicy opieki społecznej zawiadomili policję.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Pracownicy opieki społecznej z Głowna (Łódzkie) poprosili policjantów o interwencję w jednym z mieszkań, w którym zauważono wyraźne oznaki spożycia alkoholu u ciężarnej kobiety. Miała pod opieką swoje dwuletnie dziecko.

- W lokalu przebywała 31-letnia kobieta w widocznej ciąży i jej 2-letnia córka. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że nieodpowiedzialna matka miała w organizmie prawie trzy promile alkoholu - przekazał mł. asp. Robert Borowski z komendy powiatowej policji w Zgierzu.

- Dziecko zostało przekazane do pieczy zastępczej, a matkę, w związku z zaawansowaną ciążą, przewieziono na badania do szpitala - zaznaczył. - Materiały przekazano do sądu rodzinnego. Prowadzone są także czynności pod kątem odpowiedzialności karnej - dodał.

- Swoim zachowaniem 31-latka naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - podsumował Borowski.

Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.