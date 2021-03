Szkoła Filmowa w Łodzi uruchomiła mailową skrzynkę zaufania, na którą studenci, absolwenci, a także wykładowcy i pracownicy mogą zawiadamiać o zastraszaniu, prześladowaniu, agresji lub innej formy nadużywania władzy na uczelni.

"Informujemy, że działa mailowa skrzynka zaufania , na którą można wysyłać opisy swoich doświadczeń związanych z zastraszaniem, prześladowaniem, agresją lub innymi formami nadużywania władzy" - przekazano na Facebooku Szkoły Filmowej w Łodzi.

Wiadomość skierowano do studentów, absolwentów, wykładowców oraz pracowników niedydaktycznych uczelni. Zapewniono, że bez zgody zgłaszających nie zostaną ujawnione żadne dane osobowe.

Anonimowy formularz

Dla osób, którzy nie chcą lub nie są jeszcze gotowe ujawniać swoich danych osobowych, dostępny jest także specjalny, anonimowy formularz. Podkreślono w nim, że za jego pomocą można w całkowicie bezpieczny sposób udokumentować swoje doświadczenia związane z zastraszaniem, prześladowaniem, agresją lub innymi formami nadużywania władzy, do których mogło dochodzić w murach szkoły.

"To narzędzie, które posłuży do wypracowywania nowych zasad funkcjonowania Naszej Szkoły. Dostęp do odpowiedzi z formularza posiada wyłącznie Pani Monika Żelazowska - Pełnomocniczka Rektorki ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Przewodnicząca Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej. Poniższe zgłoszenie nie oznacza automatycznego wszczęcia procedury" - zaznaczono.

Formularz można wypełnić w pełni anonimowo lub pozostawiając swoje dane. Można zdecydować w nim, czy zgłaszający zdarzenie chce dołączyć do grona osób pracujących nad wypracowaniem nowych fundamentów szkoły.

"Zmiana to proces. Proces to czas"

"Zmiana to proces. Proces to czas. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na opracowanie wniosków z tego formularza. Chcemy działać mądrze, a nie szybko" - zadeklarowała łódzka "Filmówka".

Oskarżenia o nadużycia i przemoc

Działania szkoły to efekt oskarżeń o nadużycia i przemoc stosowaną wobec studentów przez wykładowców. Upubliczniła je aktorka Anna Paliga . Absolwentka łódzkiej "Filmówki" opisała przypadki stosowania przez pedagogów uczelni przemocy w stosunku do studentów. Aktorka z nazwiska wymieniła wykładowców, w tym byłego rektora uczelni Mariusza Grzegorzka, którzy podczas pracy z przyszłymi aktorami mieli dopuszczać się aktów przemocy słownej i fizycznej. Ich zachowania miały być tolerowane przez ówczesne władze uczelni.

We wtorek aktorka spotkała się powołaną przez szkołę Komisją Antymobbingową i Antydyskryminacyjną. Po wysłuchaniu Paligi komisja planuje przeprowadzenie rozmów wyjaśniających z każdym nauczycielem akademickim, wobec którego wysunięte zostały oskarżenia. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w poniedziałek.

Specjalną skrzynkę mailową uruchomiono pod adresem: bezpieczni@filmschool.lodz.pl.