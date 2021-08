Wezwanie do centrali TOPR w Zakopanem dotarło po północy. O potrzebujących pomocy Litwinach toprowców poinformowali słowaccy ratownicy górscy.

Okazało się, że turyści wyruszyli na wysokogórską wyprawę w niedzielę po południu. Nie posiadali ciepłych ubrań a na szczytach spadł śnieg. Nie mieli też latarek, a szlak po zmroku oświetlali sobie telefonami.





Zadzwonili pod 112

Turyści z Litwy zostali zabrani z Zawratu, wąskiej przełęczy przy wschodnim grzbiecie Świnicy w Tatrach Wysokich. Jest ona położona na wysokości 2159 m.