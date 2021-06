Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w czwartek, że od 13 czerwca będzie mogła być zajęta połowa miejsc w kościołach i w miejscach kultu. Za tę decyzję podziękował premierowi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Z kolei ks. Gęsiak poinformował, że chodzi zarówno o miejsca siedzące jak i stojące.

Dodał, że limity te nie będą dotyczyły osób zaszczepionych. - Nie wiem jeszcze w tej chwili, w jaki sposób będzie możliwa weryfikacja tego ostatniego punktu. Musimy poczekać, bo to jest reguła, która będzie też w innych instytucjach obowiązywać, więc spodziewam się, że zostaną też podane konkretne wytyczne ze strony rządowej, w jaki sposób się do takich zarządzeń dostosować - powiedział ks. Gęsiak.



Jak podkreślił, "cieszy nas bardzo, że jest możliwe szersze otwarcie kościołów".



Wrócił obowiązek niedzielnych mszy

W związku z obowiązującymi dotychczas limitami (jedna osoba na 15 mkw.), w wielu miejscach w Polsce wierni nie mieli możliwości swobodnego udziału we mszy św. Dotyczyło to zwłaszcza świątyń o mniejszej powierzchni. Z tego powodu biskupi diecezjalni wydali odpowiednie dyspensy zwalniające wiernych z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej liturgii, zachęcają jednak do uczestnictwa w transmisjach telewizyjnych i internetowych.



W piątek biskupi zebrani na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i w święta nakazane z dniem 20 czerwca we wszystkich diecezjach.