Liczba zmarłych wzrosła o 15 proc. Raport o zgonach w Polsce

W 2020 roku o 67 tys. wzrosła liczba zgonów w Polsce w porównaniu do poprzedniego roku - wynika z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Główną przyczyną tych dodatkowych śmierci był koronawirus.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Karol Makurat/ /Reporter

Prognoza Eurostatu, uwzględniająca zmiany demograficzne, zakładała, że liczba zgonów w 2020 roku będzie wyższa o ok. 5,4 tys. względem roku 2019. Zmarło jednak o 67 tys. osób więcej. "Nadwyżka względem prognozowanej liczby zgonów wyniosła ok. 62 tys. zgonów, czyli ok. 15 proc. prognozowanej liczby zgonów" - czytamy w raporcie. Śmierć dodatkowych osób odnotowano przede wszystkim pomiędzy październikiem a grudniem ubiegłego roku. Wtedy to w Polsce mieliśmy szczyt zakażeń COVID-19.



Reklama

Szczególnie dużo osób zmarło w listopadzie. W pierwszej połowie roku te liczby były podobne jak w poprzednich latach.



Liczba zgonów zwiększyła się przede wszystkim u osób powyżej 60 roku życia - to aż 94 proc. nadwyżki liczby zgonów względem roku 2019.



Z danych statystycznych wynika także, że bezpośrednią przyczyną 43 proc. spośród przyrostu liczby zgonów był SARS-CoV-2. Oprócz tego, 27 proc. nadwyżki to zgony u pozostałych osób, u których w przeszłości zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.

Porównano także przyrosty liczby zgonów wśród osób, które w przeszłości leczyły się na choroby przewlekłe. W każdym przypadku nastąpił wzrost liczby zmarłych w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższe wskaźniki odnotowano wśród osób cierpiących na choroby układu krążenia (wzrost o 16,69 proc), natomiast najniższy wśród osób chorych na nowotwory (wzrost o 4,7 proc.). Zmarło 15,88 proc. więcej osób cierpiących na cukrzycę i 12,69 proc. więcej leczących się na choroby psychiczne.