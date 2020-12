Rozwodu, który jest za zgodą obu stron, mógłby udzielać urząd stanu cywilnego - przewiduje projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przygotowany przez klub Lewicy. Zdaniem posła Marka Dyducha, odpowiedzialnego za projekt, takie rozwiązanie mogłoby przyspieszyć rozwody i odblokować sądy.

Lewica złożyła w Sejmie projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który dotyczy przeniesienia części spraw o rozwód z drogi sądowego postępowania cywilnego na drogę postępowania administracyjnego prowadzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Poseł Marek Dyduch, który jest przedstawicielem wnioskodawcy, podkreśla, że Lewica chce, żeby "rozwody, które są za zgodą obu stron, mógł udzielać urząd stanu cywilnego". - Tak jak można zawarcia umowy małżeństwa dokonać w ten sposób - zaznaczył.

Według Dyducha "to miałoby przyspieszyć rozwody i odblokować sądy".

- Sądy są zatłoczone i te sprawy się teraz toczą latami, a można to usprawnić. Jak przychodzą dwie strony, które wyrażają wolę w urzędzie stanu cywilnego o zawarciu małżeństwa, to dlaczego nie mogą takiego samego oświadczenia złożyć o rozwodzie, jeśli obie strony się na to godzą - podkreślił poseł Lewicy.