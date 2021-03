- ONR propaguje faszyzm, a to jest w Polsce zakazane, więc powinna być natychmiast zdelegalizowana - mówiła posłanka Lewicy, Monika Falej, która złożyła w tej sprawie wniosek do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego.

Reklama

Zdjęcie Posłanka Lewicy Monika Falej, rzecznik Nowej Lewicy Artur Jaskulski oraz przedstawiciele i przedstawicielki Nowej Lewicy podczas konferencji prasowej przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie /PAP

Jak podawały w ubiegłym tygodniu media, Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego i przyznał rację sądom niższych instancji w sprawie działacza Lewicy Razem Roberta Kolińskiego, który używał wobec ONR określenia "organizacja faszystowska" przy okazji II Elbląskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2017 r.

Decyzja Sądu Najwyższego

Reklama

Podczas konferencji przed Ministerstwem Sprawiedliwości posłanka Lewicy Monika Falej przytoczyła art. 13 konstytucji, który zakazuje istnienie partii politycznych i organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także art. 256 Kodeksu karnego zakazujący propagowanie faszystowskiego i totalitarnego ustroju.

Monika Falej wróciła też do decyzji Sądu Najwyższego. - Dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy stwierdził, że ONR można nazywać organizacją faszystowską - mówiła posłanka Lewicy. - ONR, organizacja faszystowska, propaguje, promuje faszyzm - to jest w Polsce zakazane, a to oznacza, że ONR, organizacja faszystowska, powinna zostać natychmiast zdelegalizowana - podkreśliła.

Organizacja faszystowska

- Przychodzimy dziś do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, by natychmiast złożył wniosek o delegalizację ONR, organizacji faszystowskiej - stwierdziła Falej. - Minister sprawiedliwości po orzeczeniu Sądu Najwyższego powinien sam to zrobić - oceniła.

Falej po konferencji złożyła wniosek o delegalizację ONR w biurze podawczym resortu sprawiedliwości.

Wideo "Strzelaj w opony!". 37-latka zdemolowała stację paliw