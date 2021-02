Lech Wałęsa zgłosił Aleksieja Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla

"Wierzę, że przyznanie panu Nawalnemu Pokojowej Nagrody Nobla będzie kamieniem milowym w legitymizacji kluczowej pracy, jaką podejmują polityczni aktywiści, w obronie praw innych i na rzecz pokoju" - napisał były prezydent Lech Wałęsa w liście do Komitetu Noblowskiego.

O tym, że Lech Wałęsa zgłosił kandydaturę Aleksieja Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla informuje "Gazeta Wyborcza", ujawniając jednocześnie fragmenty listu, który były prezydent wysłał do Komitetu Noblowskiego.

"Bardzo cieszę się, że mogę nominować pana Aleksieja Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla za 2020 rok, w uznaniu jego odwagi i wysiłków na rzecz ujawnienia korupcji, obrony pluralizmu politycznego i sprzeciwu wobec narastającego autorytarnego reżimu Federacji Rosyjskiej" - brzmi fragment pisma Wałęsy.

Przypomnijmy, że były prezydent jest jednym z laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1983 roku.

Nawalny skazany na kolonię karną

Sąd w Moskwie zdecydował we wtorek, że Nawalny ma być osadzony w kolonii o zwykłym reżimie na 2 lata i 8 miesięcy. Tym samym zmienił wyrok 3,5 roku w zawieszeniu wobec Aleksieja Nawalnego, wydany w 2014 roku za domniemaną defraudację funduszy firmy Yves Rocher, na bezwzględne wykonanie kary, a więc pozbawienie wolności.

Rosyjski opozycjonista został aresztowany 17 stycznia tego roku, natychmiast po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie przez ostatnie kilka miesięcy był leczony po próbie otrucia go bojowym środkiem nowiczok. Według państw zachodnich są dowody na to, że za próbą zabójstwa stały rosyjskie służby.

W związku z zatrzymaniem i skazaniem Nawalnego w Rosji trwają protesty. Dotychczas zatrzymano tysiące osób.