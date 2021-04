- Lech Wałęsa szuka pracy - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl jego współpracownik Marek Kaczmar. Były prezydent opublikował ogłoszenie na portalu wspierającym kariery osób 50+. "Chcę się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem" - napisał. Za spotkanie z byłym przywódcą "Solidarności" trzeba zapłacić minimum 20 tys. złotych.

Zdjęcie Lech Wałęsa / WOJTEK RADWANSKI / AFP / East News

W grudniu Lech Wałęsa przyznał w rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim , że jego sytuacja materialna jest trudna.

- W tym roku nikt nie dostanie ode mnie prezentu, bo jestem bankrutem - powiedział. - Jeździłem i dorabiałem, to mi starczało, a teraz to się skończyło. Nie ma środków. Był czas, że miałem, to je rozdawałem. Rozdałem i stanąłem z pustą kieszenią - dodał.

Były prezydent nie zamierza jednak czekać na mannę z nieba i wziął sprawy w swoje ręce - postanowił poszukać pracy przez internet.

"Doświadczony przywódca i świetny mówca"

Wałęsa zamieścił swoje ogłoszenie na portalu flexi.pl, który jest przeznaczony dla osób powyżej 50. roku życia, które szukają pracy.

Były prezydent reklamuje się jako "doświadczony przywódca i świetny mówca".

"Doświadczony przywódca, świetny mówca, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, prezydent RP 1990-1995, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność, poprowadzi spotkania i szkolenia z leadership, przyjmie zaproszenia na spotkania motywacyjne w firmach, ale też w rodzinach, możliwe dodatkowe usługi promocyjne, wspólne zdjęcia, autografy" - czytamy w ogłoszeniu.

Minimum 20 tys. złotych

Wałęsa podkreśla, że chce "dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem".

"Mimo że mam emeryturę prezydencką, ale też czuję, że chcę się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w budowaniu dobrego imienia Polski w świecie. Spotykałem się z przywódcami państw, z królami, z Papieżem, chętnie przekażę doświadczenia i wiedzę w polskich firmach, wezmę udział w ich promocji na świecie, by budować realną wartość polskiej gospodarki" - napisał.

W ogłoszeniu były prezydent podał swoje oczekiwania finansowe. Godzinne/dwugodzinne spotkanie z byłym przywódcą "Solidarności" to koszt minimum 20 tys. złotych. Wałęsa zaznaczył jednak, że "cena jest do ustalenia".