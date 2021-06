"Kuriozalny pomysł reżimu". Bix Aliu o nowym święcie na Białorusi

"Ogłoszenie 'świętem' rocznicy ataku ZSRR na Polskę przeprowadzonego w porozumieniu z nazistami to ​kuriozalny pomysł reżimu Alaksandra Łukaszenki" - ocenił Bix Aliu, chargé d'affaires ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zdaniem dyplomaty świadczy to o "kompletnym oderwaniu od rzeczywistości i jest kolejnym dowodem na to, jak niebezpieczne i antydemokratyczne są 'władze' Białorusi".

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka / Mikhail Svetlov / Getty Images