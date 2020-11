Dotychczasowa koordynatorka ds. kultury w urzędzie miasta Warszawy Aldona Machnowska-Góra ma największe szanse na objęcie stanowiska wiceprezydenta miasta po Pawle Rabieju - wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja prezydenta Warszawy w tej sprawie najprawdopodobniej zapadnie jeszcze w piątek (13 listopada).

Zdjęcie Paweł Rabiej został zdymisjonowany ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w ubiegłym tygodniu podjął decyzję o dymisji wiceprezydenta Pawła Rabieja. Jak podkreślił, dotychczasowy wiceprezydent, odpowiedzialny w stołecznym ratuszu za obszar zdrowia, w trudnej sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez jego zgody.

Rabiej był rekomendowany na stanowisko przez Nowoczesną na mocy umowy koalicyjnej z Platformą Obywatelską z wyborów samorządowych w 2018 r.

Stąd na miejsce Rabieja Nowoczesna rekomendowała kogo innego ze swoich szeregów - wiceprzewodniczącego Rady Warszawy Sławomira Potapowicza. Jego kandydatury - jak wynika z informacji PAP - nie chciał jednak zaakceptować Trzaskowski. Z kolei Nowoczesna też nie upierała się przy nim, bo oznaczałoby to, że musi on zrzec się mandatu radnego, a to uszczupliłoby ekipę Nowoczesnej w Radzie Warszawy.

Machnowska-Góra ma największe szanse?

Trzaskowski rozmawiał zarówno z Nowoczesną, jak i z PO, która też miała swoich kandydatów. Ostatecznie najprawdopodobniej nową wiceprezydent Warszawy zostanie Aldona Machnowska-Góra, dyrektor koordynator ds. kultury w stołecznym ratuszu.

Machnowska-Góra nie jest związana z Nowoczesną, a związki z PO ma bardzo luźne - przed objęciem w 2018 r. stanowiska w ratuszu była wicedyrektorem warszawskiego Teatru Studio. Postrzegana jest przede wszystkim jako osoba związana z samym Trzaskowskim.

Politycy Nowoczesnej nie są zadowoleni z tego pomysłu, przekonując, że to jest naruszenie umowy koalicyjnej.

Kidawa-Błońska: Umowy należy realizować

Stanowisko Nowoczesnej wsparła w piątek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), przekonując w RMF FM, że należy dotrzymać umowy, w myśl której stanowisko wiceprezydenta należy się tej partii.

- Ja nie prowadzę tych rozmów, ale umowy należy realizować i rozumiem, że za chwilę poznamy nazwisko wiceprezydenta albo wiceprezydentki Warszawy - powiedziała Kidawa-Błońska.

Z informacji PAP wynika, że Nowoczesna ma uzyskać rekompensatę w postaci innych stanowisk.

Za co dokładnie odpowiadał Rabiej?

W stołecznym ratuszu Paweł Rabiej odpowiadał za zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, a także spraw społecznych, prowadził także zadania z zakresu reprywatyzacji i wypłat odszkodowań za nieruchomości warszawskie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprawował też nadzór nad Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biurem Spraw Dekretowych.

Obszar zdrowia, za który dotychczas odpowiadał Rabiej, przejęła w warszawskim ratuszu wiceprezydent Renata Kaznowska.