Księżna Sarah Ferguson: Wróciłam do Polski jak do domu

Księżna Yorku Sarah Ferguson spotkała się z lekarzami i dziećmi w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. - Wróciłam do Polski i do Zabrza jak do domu – powiedziała.

Zdjęcie Księżna Yorku Sarah Ferguson / AFP