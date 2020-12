- Aborcja to nie jest temat na referendum, byłoby poddane straszliwej presji politycznej. Nie zgadzam się w tej sprawie z wicepremierem Jarosławem Gowinem - powiedział prezes Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Isakowicz-Zaleski w RMF FM odniósł się do słów wicepremiera Jarosława Gowina, który powiedział, że w sprawie aborcji referendum może okazać się "jedyną drogą".

- Nie zgadzam się z panem Jarosławem Gowinem. Moim zdaniem referendum będzie poddane straszliwej presji politycznej. To nie jest temat na referendum, dlatego że troska o życie człowieka jest zapisana w konstytucji - powiedział Isakowicz-Zaleski.

Według niego poddawanie pod głosowanie tematu aborcji będzie "wielką kampania polityczną, na której politycy różnych opcji będą próbowali ugrać swoje sprawy".

- O ile jestem przeciwnikiem karania kobiet za dopuszczenie się aborcji, tak uważam, że powinna być ogromna akcja edukacyjna. Nie tylko zakaz, ale także wskazanie drogi, co należy zrobić w tej sytuacji - mówił duchowny.

Gowin powiedział w wywiadzie dla portalu Gazeta.pl: "Jeszcze tydzień temu bym tego nie powiedział, ale teraz już tak. Po tym, gdy naruszono tzw. kompromis aborcyjny z 1993 roku, którego byłem i jestem zwolennikiem, być może nie ma już innej drogi, jak tylko referendum. Należałoby dobrze przemyśleć pytania i wówczas oddać głos Polakom".

