Nie żyje Krzysztof Krawczyk. Legendarny piosenkarz zmarł w wieku 74 lat. W ostatnich tygodniach zmagał się z COVID-19.

Informację o śmierci legendy polskiej piosenki potwierdził jego menadżer Andrzej Kosmala w rozmowie z Polsat News.

23 marca Krzysztof Krawczyk poinformował w mediach społecznościowych, że jest zakażony koronawirusem. "Niestety i mnie dopadł COVID" - napisał. "Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę" - dodał.

Piosenkarz trafił do szpitala, ale wyszedł z niego w Wielką Sobotę. Napisał wówczas: "Kochani! Jestem w domu! Do mojej sypialni wpadają dwa promyki słońca: wiosenny przez okno i Ewunia przez drzwi. Dziękuję za modlitwę i życzenia! Zdrowia wszystkim życzę, nie dajmy się wirusowi".

Debiutował w zespole Trubadurzy

Krzysztof Krawczyk, jeden z najbardziej znanych polskich wokalistów, urodził się 8 września 1946 r. w Katowicach.

Artysta zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy, a 10 lat później rozpoczął karierę solową. W latach 70. wylansował m.in. przeboje: "Jak minął dzień", "Parostatek" i "Pamiętam Ciebie z tamtych lat".

Na początku lat 80. Krzysztof Krawczyk wyjechał na pięć lat do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował w klubach Chicago i Las Vegas.

Poważny wypadek samochodowy

Po powrocie do kraju w 1988 r. miał poważny wypadek samochodowy, co zmusiło go do wycofania się na pewien czas z życia artystycznego.

Na początku lat 90. wrócił na krótko do USA, by nagrać w Nashville płytę "Eastern Country Album". W połowie lat 90. wrócił na stałe do Polski.

W 2000 r. Krawczyk wystąpił przed papieżem na Placu Świętego Piotra. W tym samym roku spotkał się z urodzonym w Sarajewie kompozytorem Goranem Bregowiczem, z którym nagrał płytę "Daj mi drugie życie" (2001). W 2002 r. ukazał się album Krawczyka "Bo marzę i śnię", a w kolejnych latach - m.in. "To, co w życiu ważne" (2004), "Tacy samotni" (2006) i "Nigdy nie jest za późno" (2009).

W 2004 r. wraz z pozostałymi członkami zespołu Trubadurzy został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi.



W październiku 2020 r. Krawczyk poinformował, że kończy karierę sceniczną, a na czas pandemii ogranicza jakiekolwiek wystąpienia publiczne.