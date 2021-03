​Kraków: Wysyłał dziewczynce treści pornograficzne. Grozi mu 12 lat

Kara do 12 lat pozbawienia wolności grozi 31-latkowi, który miał m.in. na jednym z portali internetowych prezentować osobie małoletniej treści pornograficzne i złożyć jej propozycję seksualną - przekazała w piątek małopolska policja. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalili, że mężczyzna "podejrzewany o pedofilię" przebywa w jednym z miast Opolszczyzny, po czym udali się na miejsce.

- Człowiek ten, według ustaleń śledczych, w grudniu 2019 roku na jednym z portali internetowych, wiedząc, że koresponduje z osobą poniżej 15. roku życia, prezentował jej treści pornograficzne oraz składał jej propozycję poddania się innej czynności seksualnej - przekazał Paweł Kobiałka z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak dodał, prokuratura zdecydowała o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzewanego.

31-latek został przewieziony do krakowskiej komendy, a następnie do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze przeszukali jego miejsce zamieszkania i zabezpieczyli należący do niego komputer oraz dwa telefony, na których - jak wyjaśnił Kobiałka - "znajdowały się treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz materiały zawierające treści o charakterze zoofilskim". Zatrzymany przyznał się do winy w trakcie przesłuchania.

W poniedziałek sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 31-latka na okres trzech miesięcy.

W przypadku uznania winy grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.