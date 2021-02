Ks. Robert Chrząszcz - mianowany przez papieża biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej - przyjął w sobotę sakrę biskupią. - Z nadzieją i wielkim przekonaniem powtarzam dzisiaj za świętym Janem słowa: "potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał" - mówił ks. Chrząszcz po przyjęciu święceń. Uroczystość odbyła się w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Zdjęcie Ks. Robert Chrząszcz przyjął święcenia biskupie / Łukasz Gągulski /PAP

W wygłoszonej homilii metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podkreślił związek nowego biskupa z nauką pochodzącego z jego rodzinnych stron papieża Jana Pawła II. - Przeżywał on dumę, że urodził się właśnie w tym podbeskidzkim mieście, które wtedy dosłownie z dnia na dzień, stało się przedmiotem zainteresowania ze strony całego świata. Natomiast zrozumienie sensu słów Jana Pawła, by "na oścież otworzyć drzwi Chrystusowi", wymagało czasu wewnętrznego dojrzewania - podkreślił arcybiskup.

Służba w Brazylii

Metropolita przypomniał jak wyglądała dalsza droga ks. Chrząszcza, który w najpierw wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a następnie przyjął święcenia prezbiteratu z rąk księdza kard. Franciszka Macharskiego. W 2005 r. wyjechał na posługę do Brazylii, z której powrócił do kraju w ubiegłym roku.

Zdjęcie Ksiądz Robert Chrząszcz (z prawej) odbiera święcenia biskupie podczas mszy świętej sprawowanej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Zwracając się do ks. Chrząszcza abp Jędraszewski wskazał, że w dniu przyjęcia przez niego święceń biskupich wierni w sanktuarium na krakowskich "białych morzach" modlą się, "aby współczesny świat, który na własne nieszczęście i zgubę pragnie żyć tak, jakby Boga nie było, usłyszał Twój mocny głos: "Christo portas aperite" - "Otwórzcie drzwi Chrystusowi"".

Przemówienie po święceniach

Ks. Chrząszcz, zabierając głos po przyjęciu święceń, zapewnił, że ma świadomość wagi i trudu zadania, jakiego podejmuje się jako biskup. - Jestem świadom mojej małości w perspektywie tego powołania. Moje serce jest jednak pełne ufności w pomoc Bożą, dlatego z nadzieją i wielkim przekonaniem powtarzam dzisiaj za świętym Janem słowa: "potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał" - podkreślił. Jak dodał, "aby ten wzrost Chrystusa nastąpił musimy otworzyć dla niego nasze serca, nie stawiając żadnych granic".

Przywołał też słowa, które stały się myślą przewodnią pontyfikatu papieża Polaka, a które niosą za sobą myśl, mogącą przyświecać wiernym także dziś: "otwórzcie drzwi Chrystusowi". - Chciałbym, aby te słowa prowadziły nas w tych niełatwych czasach, w których powstaje wiele pytań bez odpowiedzi - podkreślił ks. Chrząszcz.

"Zniechęcenie i pycha to dwa niebezpieczeństwa"

Nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio - odnosząc się do słów papieża, które przywołał nowo wybrany biskup - zauważył, że głoszenie tej nauki nie jest łatwym zadaniem. - Zniechęcenie i pycha to dwa niebezpieczeństwa, które grożą misjonarzom Chrystusa - ocenił. - Niech więc prowadzi cię po biskupich drogach, po Krakowie święty Jan Paweł II, którego chcesz naśladować w otwieraniu drzwi dla Chrystusa - podkreślił nuncjusz, zwracając się do ks. Chrząszcza.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, w liście odczytanym przez rzecznika KEP ks. Leszka Gęsiaka, życzył nowo wybranemu biskupowi, aby swą posługę pełnił jako "nauczyciel wiary, który codziennie słyszy Chrystusowe wezwanie, skierowane najpierw do siebie: wypłyń na głębię".

- Chrystus bowiem dał apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami - podkreślił abp Gądecki. - Biskupi zatem, przez danego sobie Ducha Świętego, stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami - dodał.

List prezydenta Andrzeja Dudy

Z kolei prezydent Andrzej Duda, w liście gratulacyjnym odczytanym przez wiceszefa swojej kancelarii Piotra Ćwika, wyraził nadzieję, że bogate doświadczenia nowo wybranego biskupa "okażą się pomocne w obliczu nowych wyzwań, które stoją dzisiaj zarówno przed katolikami, jak i przed całą wspólnotą obywatelską Krakowa i Małopolski".

"Kościół katolicki oraz Rzeczpospolita Polska zachowują wzajemną niezależność i autonomię, ale też współdziałają na rzecz ładu społecznego, opartego na ideałach solidarności i sprawiedliwości. Zabiegają o stałą obecność wartości etycznych w życiu publicznym, o spójność i trwałość podstaw aksjologicznych, na których opiera się polska, a zarazem europejska tożsamość i pomyślność naszej ojczyzny" - podkreślił prezydent.

Ksiądz z Wadowic



Ks. Robert Chrząszcz urodził się 7 października 1969 r. w Wadowicach. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, a w 1988 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego przyjął sześć lat później w Katedrze na Wawelu. Był wikariuszem w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju, a od 1999 r. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych.

Podczas rozpoczętej w 2005 r. misji w Brazylii skupiał się m.in. na pracy z ubogimi. Dziewięć lat później został wikariuszem biskupim w Archidiecezji Rio de Janeiro. W ubiegłym roku papież Franciszek powołał go na urząd biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.