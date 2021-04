- Lewica jako jedyny klub, obok koła poselskiego Szymona Hołowni, złożyła swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. Skłoniliśmy rząd do rozmów, doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją - przekazał po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim Robert Biedroń. Europoseł Lewicy poinformował o wynikach negocjacji.

Politycy Lewicy po spotkaniu z premierem ws. Krajowego Planu Odbudowy

- Jednym z warunków poparcia dla propozycji rządowych jest zapisanie w KPO 75 tys. mieszkań na wynajem. Drugą ważną kwestią jest kwestia szpitali powiatowych - wynegocjowaliśmy 850 milionów euro na wsparcie dla tych placówek - wskazał Biedroń.



Jak dodał, przynajmniej 30 proc. z KPO trafi do samorządów. Natomiast 30 mln euro trafi dodatkowo dla branż szczególnie dotkniętych przez pandemię - dla branży gastronomicznej i hotelarskiej.

- Rząd przedstawi szczegółowy plan wydatkowania środków, powstanie komitet monitorujący wydatki z udziałem związków zawodowych - poinformował Biedroń. - Będziemy patrzeć rządowi na ręce - zapowiedział.

Polityk Lewicy podkreślił, że "rząd zgodził się na wszystkie warunki".

- Dla nas ważne jest, żeby te środki trafiły do Polski - zaznaczył.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy to dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które mają pomóc Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki - 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa - 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia - 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności - 27,4 mld zł.

Zgody w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, koniecznej dla uruchomienia Funduszu Odbudowy, nie ma w Zjednoczonej Prawicy - ratyfikacji sprzeciwia się Solidarna Polska.