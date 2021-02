Krajowy Plan Odbudowy. Politycy komentują

- Poprzemy Fundusz Odbudowy pod warunkiem, że Polacy na tym skorzystają i że to samorządy będą decydowały o wydatkowaniu tych środków, a kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł - oświadczyła w programie "Śniadanie w Polsat News" Urszula Nowogórska z PSL. Krzysztof Śmiszek z Lewicy zgodził się z kolei posłem Arturem Dziamborem z Konfederacji, że kwota wolna od podatku powinna wynosić 12-krotność pensji minimalnej, ustalanej przez państwo.

Zdjęcie Piotr Witwicki i goście "Śniadania w Polsat News" /Polsat News

Gośćmi w "Śniadaniu w Polsat News" byli: Jarosław Krajewski (PiS), Jan Grabiec (PO), Krzysztof Śmiszek (Lewica), Urszula Nowogórska (PSL), Artur Dziambor (Konfederacja) oraz Paweł Sałek (Kancelaria Prezydenta RP).

Piotr Witwicki zapytał polityków m.in. o Krajowy Plan Odbudowy , przedstawiony w piątek przez Mateusza Morawieckiego. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej premier zaznaczył, że w ramach planu możliwe byłoby sfinansowanie fabryki szczepionek na COVID-19 w Polsce . W sobotę "Receptę na kryzys" przedstawili z kolei politycy PO . Ich pakiet rozwiązań zakłada m.in. czasowe obniżenie VAT-u do 5 proc. dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku do 10 tys. zł.

PSL: My byliśmy pierwsi

- My byliśmy pierwsi, to my zaproponowaliśmy zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zmniejszenie podatku VAT dla usług gastronomicznych, zwolnienie handlu w niedzielę. To są nasze propozycje. Cieszymy się, że Platforma Obywatelstwa popiera nasze działania - powiedziała w "Śniadaniu w Polsat News" Urszula Nowogórska z PSL. - Jesteśmy także za odbudową polskiego przemysłu farmaceutycznego, bo Polskę stać na to, aby produkować własne szczepionki i własne leki nowej generacji - dodała.

- Poprzemy Fundusz Odbudowy pod warunkiem, że Polacy na tym skorzystają, że to samorządy będą decydowały o wydatkowaniu tych środków i że obywatele będą mogli korzystać ze zwiększonej kwoty wolnej od podatku, my podaliśmy kwotę 30 tys. zł - oświadczyła posłanka PSL.

Grabiec: Morawiecki zniknął

Na uwagę Nowogórskiej odpowiedział Jan Grabiec z PO. - Cieszę się, koleżanki i koledzy z PSL dostrzegają bliskość programową, bo to dobrze rokuje, jeżeli chodzi o projekt wspólnej listy i większości 276 głosów - podkreślił.



- Najważniejsze jest znalezienie bieżących problemów Polaków. Polska jest w kryzysie związanym z pandemią i gospodarczym, wywołanym przez działania rządu - bardzo często chaotyczne i nieodpowiedzialne - dodał Grabiec, zarzucając Mateuszowi Morawieckiemu, że "zniknął". - Premier powinien być wczoraj na Warmii i Mazurach i wytłumaczyć przedsiębiorcom, jak mają przetrwać kolejny lockdown - dodał.



Grabiec ocenił, że "trzeba otworzyć wszystko, co się da". - Jeśli są restauracje, hotele, które mogą działać w reżimie sanitarnym, to nie ma żadnego powodu, aby zamykać branżę, dającą pracę milionowi Polaków, a w tym czasie otwierać kasyna - dodał.



Poseł PiS: To próba wyjścia z kryzysu politycznego PO

- PiS podwyższyło kwotę wolną od podatku do wysokości ośmiu tys. zł - mówi z kolei w Polsat News Jarosław Krajewski (PiS). Ocenił, że propozycja PO "jest zagrywką wyłącznie PR-ową". - PO razem z PSL miała osiem lat, aby obniżać podatki, a podwyższyła VAT. Kiedyś PO obiecywała obniżki podatków do 15 proc. - przypomniał polityk PiS.

- To, co usłyszeliśmy wczoraj, to próba wyjścia z kryzysu politycznego PO, a nie konkretne propozycje - dodał, komentując wystąpienie Borysa Budki.

Głos Konfederacji i Lewicy

- Podatek dochodowy jest z założenia złem. Jest karą za pracę. Im więcej się zarabia, tym więcej się tego podatku płaci - przypomniał Artur Dziambor (Konfederacja). - Należałoby robić wszystko, aby ta kwota była jak najwyższa, a docelowo taki podatek zlikwidować - dodał. Przypomniał, ze Konfederacja zgłosiła propozycję podniesienia jej do wysokości 12-krotności pensji minimalnej.

Z posłem Dziamborem zgodził się Krzysztof Śmiszek z Lewicy. - To, czego dziś potrzebują Polacy, to gotówka w kieszeni i szczepionki - powiedział Śmiszek. - Zgadzamy się z posłem Dziamborem - kwota wolna od podatku: 12 razy pensja minimalna ustalana przez państwo - dodał polityk Lewicy.

