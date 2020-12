W połowie grudnia będzie znany ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych dotyczących matury i egzaminu ósmoklasisty - przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do resortu w ramach prekonsultacji wpłynęło prawie 2,5 tys. uwag w tej sprawie.

Zdjęcie Matura 2020, zdjęcie archiwalne / Adam STASKIEWICZ /East News

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny mają być przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmiany spowodowane są sytuacją epidemiczną związaną z epidemią koronawirusa i przejściem na edukację zdaną.

Od 20 do 27 listopada 2020 trwały prekonsultacje projektu wymagań, podczas których każdy zainteresowany mógł przekazać swoje opinie do MEN na temat treści proponowanych wymagań.

W grudniu szkolenia

"Otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. uwag (2487), które zostały przekazane do analizy ekspertom z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych będzie gotowy w grudniu br. i wydany w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki" - poinformował w środę resort edukacji.

Podano, że również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Ważne daty: marzec i maj 2021

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około dwa miesiące przed egzaminami, które mają być przeprowadzone w maju 2021 r.

Resort edukacji poinformował także, że nadesłane uwagi dotyczą m.in. odwołania matur ustnych w związku z epidemią, propozycji rezygnacji z kolejnych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zniesienia obowiązku zdawania matury na poziomie rozszerzonym, zmiany terminu i formuły egzaminów ustnych i pisemnych.

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Abiturienci muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Obowiązkowe są także dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

Na czym mają polegać zmiany?

W listopadzie MEN kierując do prekonsultacji projekt wymagań egzaminacyjnych podało, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zmiany polegać będą na: zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych), formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie; zmniejszeniu liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu; możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać).

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki: zmiany mają polegać na: zmniejszeniu zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej); zmniejszeniu liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu; zmniejszeniu liczby zadań otwartych do rozwiązania.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego zmiany mają polegać na: zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych (np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej); zmniejszeniu liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu; ograniczeniu/dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych.

W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (obowiązkowego dla wszystkich maturzystów) zmiany mają polega cna: zmniejszeniu liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu.

W przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotów do wyboru, zmiana ma polegać na zniesieniu obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.