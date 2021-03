Koronawirus. Ciężka sytuacja w warmińsko-mazurskim. Wojewoda apeluje

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zwrócił się w poniedziałek z apelem do mieszkańców regionu o dyscyplinę społeczną. "Opanowanie tej sytuacji zależy także od naszej postawy" - podkreślił.

Zdjęcie ilustracyjne

W oświadczeniu, które zamieszczono miedzy innymi w mediach społecznościowych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Chojecki zaapelował, by w związku z wysoką liczbą zachorowań na COVID-19 i hospitalizacji w regionie przestrzegać aktualnych ograniczeń czyli dystansu, noszenia maseczek i dezynfekcji.

"Wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią, jej skutkami zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi. Opanowanie tej sytuacji zależy także od naszej postawy. Postarajmy się ograniczyć transmisję wirusa. Chrońmy siebie i nie narażajmy innych. Apeluję do osób, które mają typowe objawy i podejrzewają u siebie zakażenie, by zgłaszały się do lekarzy rodzinnych i na pobranie wymazu oraz przebywały w izolacji. Proszę o szczelne zasłanianie ust i nosa maseczką" - wezwał wojewoda warmińsko-mazurski.

Chojecki podziękował też wszystkim zaangażowanym w walkę z pandemią, m.in. poprzez opiekę nad chorymi i realizację szczepień.

"Proszę o dyscyplinę społeczną. Bardzo wiele zależy od nas, naszej solidarności i odpowiedzialności. Tylko tak skutecznie zwalczymy pandemię" - podkreślił wojewoda.

Lockdown regionu

Stanowisko wojewody jest pierwszym odkąd w minioną środę rząd ogłosił, że od soboty wprowadza w regionie lockdown.

Przedstawiciele opozycji, w tym lider PO Borys Budka, kilka razy wzywali rząd do wyjaśnienia, na jakiej podstawie wprowadzono lockdown; apelowano o wsparcie regionalnych przedsiębiorców, zwłaszcza z branży turystycznej. Hotelarze argumentowali, że przed dwoma tygodniami wydali wysokie sumy na uruchomienie hoteli, a teraz znowu muszą je zamykać.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz w miniony weekend na konferencji prasowej apelował do rządu o takie wsparcie samorządów, jakie otrzymały gminy górskie. Jak mówił, "nie może być tak, że wsparcie otrzymują tylko te regiony, które głosują na PiS i Andrzeja Dudę.

Wojewoda nie odniósł się do apelu samorządów o wsparcie, ani do apeli branży hotelarskiej.

Jedyny taki region

Decyzją rządu woj. warmińsko-mazurskie jest jedynym regionem w Polsce, w którym wprowadzono regionalny lockdown. Do 14 marca obowiązują tu zaostrzone rygory sanitarne. Ma to związek z utrzymującą się do dwóch tygodni wysoką liczbą zakażeń COVID-19.

W związku z lockdownem najmłodsi muszą powrócić do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele, a także kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

