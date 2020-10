"Przekonanie, że człowiek zaczyna istnieć od chwili poczęcia, było, jest i będzie częścią nauczania Kościoła, dlatego znalazł się on na celowniku tych sił, które błędnie uważają, że aborcja jest prawem człowieka" - napisał w apelu do wiernych metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Na ulicach polskich miast trwają protesty po ogłoszeniu decyzji TK, który uznał tzw. aborcję eugeniczną za sprzeczną z ustawą zasadniczą.

Zdjęcie Arcybiskup Marek Jędraszewski /Damian Klamka /East News

Hierarcha wzywa do podjęcia "postu i modlitwy za życiem".

"Ponieważ nasz Mistrz, Jezus Chrystus, wzywał do prawdziwej miłości bliźniego, zwracam się z serdeczną prośbą o podjęcie modlitwy i postu w intencji zrozumienia tej prawdy przez wszystkich, a także o pokój w naszej Ojczyźnie" - wezwał abp Jędraszewski.

Duchowny prosi wiernych, aby w każdej rodzinie codziennie odmawiano jedną dziesiątkę różańca oraz podejmowano akty wyrzeczenia i umartwienia w tych intencjach.

Metropolita krakowski w swoim przesłaniu do wiernych przywołuje słowa papieża, który w liście z okazji 50. rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a instytucjami europejskimi stwierdził m.in: "Marzę o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób. Ziemi, gdzie szanowano by godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem. Ziemi, która chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy niewidzialne pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu, ponieważ żaden człowiek nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych".

