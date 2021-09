Podczas wydarzenia odbywającego się w Warszawie lider Polski 2050 podkreślił, że "nie wystarczy odsunąć PiS od władzy". - Następnego dnia od 7 rano trzeba zacząć leczyć Polskę - dodał. - Dzisiaj można o Polsce powiedzieć wiele, ale nie, że jest zielona czy demokratyczna - powiedział.

- Jesteśmy najlepiej merytorycznie przygotowaną do rządzenia partią w dziejach Polski - przekonywał Hołownia, opowiadając o tym, że dziesiątki ekspertów ruchu przygotowało tysiące stron programów naprawczych. - Gdybym miał skrócić ten nasz wielki program do dwóch słów, to one znowu byłyby bardzo proste - zielona demokracja. My w Polsce 2050, jak nas pytają kim jesteśmy, jesteśmy właśnie tym - zielonymi demokratami, których tak bardzo potrzeba na polskiej scenie politycznej - podkreślił.

"Polska powinna być krajem bez domów dziecka"

W dalszej części polityk przedstawiał główne założenia programu jego formacji. - Obiecuję, że zrobimy wszystko, aby do 2030 roku zniknęły wszystkie domy dziecka - zapowiedział Hołownia. - Polska powinna i może być krajem bez domów dziecka - dodał.

- Przywrócimy w Polsce praworządność - zapowiedział lider Polski 2050. -Wypracowaliśmy dwa możliwe kierunki uzdrawiania tej patologii, którą mamy obecnie. Po pierwsze - zlikwidować całkowicie Trybunał Konstytucyjny i dać zwykłym sędziom sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, możliwość odwoływania się wprost do konstytucji - powiedział. - Mamy też jednak opracowaną, gdyby ta okazała się bardziej realna, inną drogę - reformę sposobu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm i inne organy, tak by przywrócić rzeczywistą, a nie fikcyjną kontrolę konstytucyjności obowiązującego w Polsce prawa - dodał.

Minister ds. rozdziału państwa i Kościoła

Osobną część wystąpienia lider Polski 2050 poświęcił sprawom dotyczącym wiary i Kościoła. - Po pierwsze zlikwidujemy Fundusz Kościelny - zapowiedział. - Zastąpimy go dobrowolnym odpisem podatkowym" - dodał. "Po drugie: powołamy przy premierze specjalnego ministra, który dopilnuje prawdziwego rozdziału państwa i Kościoła, strażnika normalności w tej kwestii - zaznaczył.

- Po trzecie: w ciągu pierwszych 100 dni po objęciu władzy powstanie specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej do prowadzenia i nadzorów śledztw ws. przypadków pedofilii wśród duchownych - wyliczał Hołownia. - Po czwarte: pozwolimy wspólnotom szkolnym - rodzicom, uczniom i nauczycielom - decydować o formie i liczbie godzin religii w swojej szkole - kontynuował.

"Zakaz pracy w spółkach Skarbu Państwa"

Wśród innych postulatów ruchu polityk wymienił walkę z nepotyzmem w spółkach Skarbu Państwa. - Wprowadzimy zakaz pracy w spółkach Skarbu Państwa dla posłów, senatorów, ministrów, wiceministrów oraz ich dzieci, małżonków, rodziców i innych osób bliskich - zapowiedział. - Zakaz ten będzie trwał podczas ich pracy w rządzie i Sejmie, ale będzie też trwać rok po oddaniu przez nich mandatu lub urzędu - dodał.

Hołownia mówił także o dojrzałości politycznej młodych ludzi, którzy biorą udział m.in. w manifestacjach dotyczących klimatu czy edukacji. - Oni już dziś powinni nie tylko apelować do polityków, oni dziś powinni móc tych polityków wybierać - przekonywał. Aby wybory były naprawdę powszechne, po odsunięciu PiS od władzy, umożliwimy głosowanie osobom od 16 roku życia - zapowiedział polityk.

