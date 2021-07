W sobotę przed południem rozpocznie się VI kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego blisko 1500 delegatów wybierze szefa partii; na kolejną kadencję ma kandydować Jarosław Kaczyński.

Kongres wybierze też nowy skład Rady Politycznej oraz dokona zmian w statucie, które będą dotyczyć struktury organizacyjnej partii. Jedna ze zmian zakłada, że ze struktury organizacyjnej PiS zniknie stanowisko szefa Komitetu Wykonawczego. Na to miejsce - ponownie - pojawi się funkcja Sekretarza Generalnego partii; stanowisko to funkcjonowało do października 2009 r. Zmiany będą też dotyczyć organizacji struktur terenowych, co ma poprawić zarządzanie okręgami.

Reklama

- Podczas wystąpienia prezes ma podsumować sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy, czego dokonaliśmy, a także przedstawić wizję partii, jak musi się ona zmienić, abyśmy nie stali się opozycją - wskazał polityk z otoczenia Kaczyńskiego. Lider PiS - według relacji jego współpracowników - ma też mówić o Polskim Ładzie, podkreślać wagę tego programu i wzywać do jego promowania w terenie.

W niedzielę nowo wybrana Rada Polityczna ma wybrać wiceprezesów ugrupowania - jednym z nich ma zostać premier Mateusz Morawiecki.

Jarosław Kaczyński pełni funkcję prezesa ugrupowania nieprzerwanie od stycznia 2003 r. Zastąpił wówczas na tym stanowisku swojego brata, późniejszego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który - jako pierwszy prezes partii - kierował ugrupowaniem w latach 2001-2003. Jarosław Kaczyński kilkukrotnie deklarował w mediach, że jeśli zostanie teraz wybrany na prezesa partii, będzie to jego ostatnia kadencja.