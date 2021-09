Medycy zmienili zdanie. Będą rozmowy

Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia ma się rozpocząć we wtorek o godz. 14:00 w centrum "Dialog" w Warszawie.



Protestujący medycy wcześniej uzależniali przystąpienie do rozmów od udziału w nich premiera Mateusza Morawieckiego. W ubiegłym tygodniu kilkukrotnie nie przyszli na spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Odmówili też spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.



Przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia zmienili zdanie i postanowili jednak wziąć udział we wtorkowym spotkaniu z Ministerstwem Zdrowia ze względu na "tragedię, która wydarzyła się w 'białym miasteczku'" - powiedział rzecznik protestujących Gilbert Kolbe.

W sobotę przed południem podczas konferencji prasowej komitetu protestacyjno-strajkowego w Warszawie starszy mężczyzna dokonał samookaleczenia, w wyniku którego zmarł.



We wtorek spotkanie protestujących medyków z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia



W związku z sobotnim wydarzeniem w "białym miasteczku", protestujący medycy zmienili formułę jego działalności na "cichy dyżur". Zmiana formuły nie oznacza jednak likwidacji "białego miasteczka" - protestujący nadal w nim przebywają i nocują. W poniedziałek ok. południa w "białym miasteczku" nadal rozstawione były namioty protestujących medyków. Na tablicach i transparentach wypisano hasła z postulatami.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów. Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.



Minister zdrowia odnosząc się do oczekiwań protestujących medyków informował, że koszty ewentualnego ich wprowadzenia wyniosą około 100 mld zł, co jest zbliżone do obecnego budżetu całej ochrony zdrowia. Adam Niedzielski mówił, że wprowadzenie zmian "od razu" jest niemożliwe. Gdy z kolei medycy domagali się wyjaśnienia sposobu wyliczenia tych kosztów resort wyjaśniał, że poinformował, że postulaty są "ogólnikowe" oraz potrzebne jest ich uszczegółowienie i rozmowy.