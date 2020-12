- Krok naprzód jest niezbędny, to wszystko się dzieje. Jednocześnie demony przeszłości z czasów III Rzeczpospolitej muszą odejść w niepamięć - stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki w czasie wspólnej konferencji prasowej z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Pawłem Szefernakerem. Szef rządu zapowiedział wielomilionowy program wsparcia dla terenów popegeerowskich.

Zdjęcie Transmisja konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego /Piotr Nowak /PAP

- Jedną z pięt achillesowych rozwoju III RP był brak dbałości o obszary po państwowych gospodarstwach rolnych. Wiele obszarów w Polsce zostało zupełnie opuszczonych. Gwałtownie przyrosły tam bieda, ubóstwo, zwijanie się usług publicznych (kolei, połączeń autobusowych, szkół, bibliotek) - mówił Morawiecki. - Dziś chcemy tę niesprawiedliwość zacząć w szybkim tempie naprawiać i chcemy by w te miejsca zajrzała nadzieja - powiedział.

- Ruszamy z programem wsparcia dla terenów popegeerowskich w wysokości 250 mln zł. - dodał. - To wsparcie jest realizowane w ramach szerokiego rządowego programu realizacji inwestycji lokalnych. Z tych inwestycji już część środków poszła do tych terenów. Dziś chcemy, aby gminy mogły złożyć wnioski, które będą opiewały na kwoty od 50 tys. do 5 milionów zł. Jak wynika ze słów premiera, środki te mogą być przeznaczone na rozbudowę infrastruktury, dróg, kanalizacji, remiz, rozwój placów zabaw, terenów rekreacyjnych i turystycznych, renowację zabytków, czy termomodernizację budynków.

- Chcemy by ta szarość odziedziczona po PRL-u i III RP wreszcie została rozświetlona przez nowe inwestycje, nowoczesność - powiedział Morawiecki. - Dla mnie, jako dla pełnomocnika rządu z samorządem, ale też jako dla posła ziemi koszalińskiej, ziemi popegeerowskiej, to historyczna chwila. To pierwszy taki program wprost skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich - stwierdził Paweł Szefernaker. - To historyczny program dla tych ziem. To kropla w morzu potrzeb, ale jest to pierwszy krok w historii III RP taki rządowy program wsparcia tych terenów - mówił wiceminister.

- Ekipy rządzące w latach 90. nie widziały tych terenów z perspektywy Warszawy - stwierdził. - Także dla młodego pokolenia polityków jest to kwestia upomnienia się o godność mieszkańców tych terenów. W poniedziałek 4 stycznia ruszy nabór wniosków w gminach, w których kiedyś funkcjonowały PGR-y. Nabór potrwa do 12 lutego. Katalog zadań inwestycyjnych jest otwarty, jednak najbardziej zależy nam na inwestycjach najbardziej ważnych z punktu widzenia codziennego życia mieszkańców.



- To właśnie jest realizacja programu zrównoważonego rozwoju. Jestem przekonany, że jest to pierwszy krok w walce z tą nierównością, ale z pewnością nie ostatni - stwierdził wiceminister.