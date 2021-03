Konferencja Episkopatu Polski: Dziś można jeść mięso

Dziś w Kościele przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Z tego powodu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych - przekazał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.

Zdjęcie Ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski /Julian Sojka /East News

Rzecznik KEP przypomniał, że każda uroczystość znosi obowiązek zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. - Dlatego w tym roku, z uwagi na to, że uroczystość św. Józefa przypada w piątek, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa - dodał.

Ks. Leszek Gęsiak wskazał na Kodeks Prawa Kanonicznego, w którym kanon 1251 stanowi, że "wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa".

W związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Świętego Józefa, Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19. dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.

W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar odpustu zupełnego został rozszerzony na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.

