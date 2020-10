Konfederacja: Oczekujemy od prezydenta zawetowania noweli o ochronie zwierząt

Żądamy od prezydenta zawetowania "bandyckiej" ustawy o ochronie zwierzą oraz wywarcia nacisku na swój obóz polityczny, aby weto zostało podtrzymane w Sejmie - oświadczył poseł Konfederacji Robert Winnicki. - Cała nadzieja w prezydencie - dodał szef koła Konfederacja Jakub Kulesza.

- Wspierając protesty rolnicze, wołamy dzisiaj przede wszystkim do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Po pierwsze żądamy, żeby pan prezydent zastosował prawo weta wobec bandyckiej ustawy. A po drugie domagamy się, by pan prezydent wywarł nacisk na swój obóz polityczny, by to weto w Sejmie Rzeczypospolitej zostało podtrzymane - oświadczył Winnicki podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Kulesza przekonywał, że "wszystko zmierza do likwidacji polskiego rolnictwa" i "zniszczenia naszej cywilizacji", a nowela o ochronie zwierząt jest pierwszym krokiem do tego.

- Niestety senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w miażdżącej większości, prawie wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej zagłosowali za tym, by polskie rolnictwo niszczyć. Cała nadzieja w panu prezydencie. Będziemy apelować, prosić, żądać razem z rolnikami na ulicach, pod Pałacem Prezydenckim, by pan prezydent tę ustawę zawetował - powiedział szef koła Konfederacji.

Protesty rolników

Winnicki przekonywał, że postawa senatorów, którzy poparli ustawę wraz z poprawkami, jest "ogromnie rozczarowującą", gdyż podjęli taką decyzję mimo wysłuchania mówiących "jak jeden mąż" przedstawicieli "strony społecznej, branż, setek tysięcy gospodarstw, w których hodowane jest bydło mięsne, organizacji rolniczych". Według niego nie ma ani jednej liczącej się organizacji rolniczej w Polsce, która popierałaby "tę gangsterską ustawę, zmierzającą do ograniczenia, likwidacji hodowli zwierzęcej w Polsce".

- To co możemy zauważyć z bardzo gorzką satysfakcją, to fakt, iż wielu rolników, zwłaszcza ze średniego, młodszego pokolenia, przebudziło się trochę w dwóch aspektach. Po pierwsze zorientowali się, jak bardzo obłudną partią, i jak de facto antyrolniczą jest PiS, który niepomny na to, co mówi były minister rolnictwa (Jak Krzysztof Ardanowski) z ich własnych szeregów, realizuje dalej ten walec. A po drugie, że potrafili się tak dobrze zorganizować w obronie własnych interesów. Moim, naszym zdaniem, jest to wzór i dobry przykład na przyszłość - powiedział prezes Ruchu Narodowego.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

Senat w środę poparł wraz z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Ustawa wróci teraz do Sejmu, który będzie głosował nad poprawkami wprowadzonymi przez izbę wyższą. Wśród nich jest propozycja rządowa, która wyłącza z ograniczeń dot. uboju religijnego ubój drobiu oraz inna - wydłużająca o 2,5 roku wejście w życie przepisów dot. zakazu hodowli na futra i o 5 lat wejście przepisów dot. uboju rytualnego.

Po decyzji Sejmu ustawa trafi do podpisu prezydenta.